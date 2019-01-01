كروس ينفي شائعات رغبته الرحيل عن ريال مدريد
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
نفى توني كروس، لاعب ريال مدريد، شائعات رغبته الرحيل عن النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري.
صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أنّ كروس قد يغادر ريال مدريد في الصيف المقبل لينضم إلى مانشستر يونايتد.
وعلّق كروس على الخبر من الصحيفة الإسبانية بتغريدة عبر حسابه على "تويتر" يقوله فيها: "بالقطع أخبار زائفة".
Información absolutamente falsa‼️‼️‼️ https://t.co/z2PYwz0fiA— Toni Kroos (@ToniKroos) April 12, 2019
الصحيفة كانت قد ذكرت رغبة اللاعب في الرحيل بعد إنهاكه بدنيًا وتراجع مستواه وبالأخص في ليلة خروج النادي الملكي من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس.
ويفاوض نادي ريال مدريد إيدين هازارد من تشيلسي وكريستيان إيريكسين من توتنهام بجانب بول بوجبا من مانشستر يونايتد مما قد يشير إلى اقتراب كروس من الرحيل.
جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع كروس في الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم.
ويقدم صاحب الـ 29 عامًا مستوى متراجع في الفترة الأخيرة وبالأخص أمام أياكس الهولندي في المباراة التي خسرها الملكي 4-1 وودع دوري أبطال أوروبا.