كروس يكشف عن ثنائي ريال مدريد المشابه له

هل المقارنة صحيحة؟

يعتقد بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، أن الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس، لاعبي ريال مدريد، هما لاعبا كرة القدم المعاصرين اللذان يقترب أسلوب لعبهما منه.

سكولز كان شخصية رئيسية في اليونايتد في السنوات الماضية وساهم في تحقيق كتيبة السير أليكس فيرجسون للعديد من الألقاب بما كان له من سمات عظيمة كلاعب منتصف ملعب.

وبالنظر إلى كرة القدم الآن، فسكولز يؤمن بأن مودريتش وكروس هما وريثاه نظرًا للطريقة التي يلعبان بها، فيما اختار الألماني باعتباره أقرب إليه من الكرواتي.

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الدولي الإنجليزي في تصريحات صحفية قال "أود أن أعتقد أنني لعبت قليلًا مثل مودريتش، إنه مختلف بالنسبة لي لأنه أسرع مني ويمكنه التغلب في موقف رجل ضد رجل، ولكنني أرى سمات فيه مثل التحكم في المباراة.".

كما أضاف "من المحتمل أن يكون كروس هو الأقرب لي بصفته أحد الممرين ويتحكم في المباراة أكثر، إنه لا يتدخل كثيرًا مع اللاعبين ويحرز أهدافًا غريبة هنا وهناك.".

وأتم "إذا اضطررت للاختيار بين الاثنين فإنني سأختار أن أكون مثل كروس أكثر من مودريتش.".

يذكر أن كروس ومودريتش لهما مسيرة مذهلة في عالم كرة القدم، حيث فاز الأول بكأس العالم 2014 بينما حلّ الثاني وصيفًا في 2018 وحقق الكرة الذهبية.