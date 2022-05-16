كروس يشيد بلوكا مختلف .. ولقب دوري الأبطال هدية منتظرة!

عبر السلوفيني لوكا دونشيتش لاعب فريق دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عن سعادته بعد الإشادة التي تلقاها من توني كروس نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني.

دونشيتش، 23 عامًا، له تجربة سابقة مع ريال مدريد، حيث لعب في صفوف الفريق الملكي لكرة السلة بين 2015 و2018، قبل الانتقال إلى دوري السلة الأمريكي للمحترفين من بوابة دالاس مافريكس.

وقدم دونشيتش أداءً رائعًا مع مافريكس خلال المباراة السابعة، والحاسمة في نصف نهائي المنطقة الغربية لدوري السلة الأمريكي أمام فينيكس صنز، ليحقق فريقه فوزًا ساحقًا بنتيجة 123-90، وينتزع التأهل لملاقاة جولدن ستايت ووريرز في نهائي المنطقة الغربية.

وجذب أداء دونشيتش الأنظار بشدة خلال المباراة، لدرجة أن توني كروس أشاد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بما قدمه السلوفيني.

وكتب كروس: "كم هو جيد"، مع إشارة إلى حساب دونشيتش على "تويتر" في تغريدته.

وعندما سمع دونشيتش عن رسالة كروس بعد نهاية المباراة، وجه الشكر إلى النجم الألماني، ودعاه لمشاهدة دالاس مافريكس لكن بشرط.

وقال دونشيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كان أمرًا لا يُصدق، أعلم أنهم كانوا يدعموننا في دالاس، وقبل كل شيء أشكر توني كروس، وعندما يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا سيكون هنا أيضًا لدعمنا".

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