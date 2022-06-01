كروس يشرح سبب انفعاله على صحفي: سمعت أننا فزنا دون وجه حق

كروس يُدافع عن نفسه عقب الفوضى التي حدثت مع أحد المُراسلين بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

شرح توني كروس نجم ريال مدريد أسباب انفعاله على أحد الصحفيين الألمانيين من قناة ZDF، عقب التتويج رفقة الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال 14 في تاريخه.

وكانت كتيبة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي قد حققت الفوز أمام ليفربول في المُباراة النهائية بنتيجة (1/0) بأقدام فينيسيوس جونيور، ليُتوج ريال مدريد موسمه الرائع بالبطولة الأوروبية.

وكان كروس غاضباً من السؤال الذي طرحه عليه الصحفي الألماني من قناة ZDF، والذي سأل كروس عما إذا كانت المباراة سارت كما هو متوقع، وما إذا كان متفاجئاً من اضطرار ريال مدريد لتحمل الكثير من الضغط والهيمنة من ليفربول.

لماذا غضب نجم ريال مدريد؟

قال كروس في تصريحات عبر بودكاست مع شقيقه فيليكس روس: "لم أكن لأقول أننا وضعناهم في الضغط من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 90، أنا أول من قال إنها كانت مباراة متقاربة وربما كان ليفربول لديه بعض الفرص أكثر منا، لكننا فزنا بالمباراةكما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية".

وتابع: "سمعت أننا حققنا الفوز أمام ليفربول دون وجه حق، وأنني لم أؤد خلال النهائي وأنا لا أفعل ذلك، كان علينا تحقيق الفوز في المباراة النهائية وهذا ما حدث".

واختتم حديثه قائلاً: "عانينا كثيراً أمام ليفربول، لكن هذا طبيعي، ماذا تتوقع؟ أن نسيطر على ليفربول خلال 90 دقيقة، إنه فريق من الطراز العالمي، وكان علينا التغلب عليهم وهذا ما فعلناه".

جدير بالذكر أن تونس كروس شارك الموسم المنصرم في 28 مباراة بالليجا نجح من خلالهم في تسجيل هدف بينما أرسل ثلاث تمريرات حاسمة، وفي دوري الأبطال شارك في 12 مباراة تمكن من خلالهم في تسجيل هدفين.

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