كروس يسخر من بطاقته الصفراء "الغريبة" ضد إلتشي!

سخر النجم الألماني توني كروس، من الإنذار الذي حصل عليه في مواجهة ريال مدريد وإلتشي في كأس ملك إسبانيا.

ريال نجح في الوصول إلى دور الثمانية من البطولة، بعد التغلب على إلتشي بهدفين مقابل هدف، بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وكان الحكم قد أشهر البطاقة الصفراء في وجه كروس، في الدقيقة 79 من عمر اللقاء وسط ذهول من لاعب وسط ريال.

واعترض كروس كثيرًا على الحكم بسبب هذه البطاقة، محاولًا إقناعه بأنه لم يلمس لاعب إلتشي الذي سقط على الأرض من دون أي تدخل.

وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في الإعادة التلفزيونية، حيث تبين أن لاعب إلتشي ادعى السقوط للحصول على خطأ وبطاقة صفراء ضد كروس.

وحرص اللاعب الألماني على السخرية من هذه اللقطة، حيث نشر مقطع فيديو لإعادتها من أكثر من زاوية.

وعلق كروس عليها:"نعم بالطبع، هي بطاقة صفراء".

يذكر أن ريال مدريد يخوضم مباراته القادمة أمام إلتشي أيضًا يوم الأحد القادم، ولكن هذه المرة في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

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