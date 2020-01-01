كروس يروي مغامراته مع زوجته وأطفاله داخل الحجر الصحي

ويكشف عن موقفه من التأجيل المحتمل ليورو 2020

بعث متوسط ميدان ريال مدريد توني كروس، رسائل مطمئنة لمشجعي النادي، بشأن حالته الصحية، بعد فرض الحجر الصحي على لاعبي الميرينجي، للحد من انتشار كورونا.

وانصاع مهندس الوسط الألماني لتعليمات الإدارة العليا، بالبقاء في منزله، فيما يعرف "بالحجر الصحي" لكل اللاعبين والموظفين، بعد صدمة إصابة لاعب السلة تومكنز بالوباء التاجي الأسبوع الماضي.

وقال لاعب بايرن ميونخ السابق في مداخلة مع برنامج " "ProSiebenالألماني "أنا وعائلتي بخير، وليس لدينا أعراض كورونا، نحن جميعًا في حالة جيدة".

المزيد من الفرق

ويلتزم كروس كبقية زملائه في نادي القرن الماضي، بإتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية لتجنب الإصابة بالفيروس، وأيضًا على اتصال بالطاقم الطبي للريال والجهاز الفني، لمتابعة برنامجه التدريبي والغذائي، ليبقى في كامل لياقته البدنية في فترة العزل.

وعن الطريقة التي يقضي بها يومه داخل المنزل، قال "لست مملاً، ومن الصعب أن يكون الأمر مملاً في وجود ثلاثة أطفال، لكن كما قلت. الشيء الأهم أننا جميعًا بخير".

وأضاف مازحًا "في المنزل أقوم بتصفيف الشعر، لكن ليس شعري بل شعر زوجتي، وأتناول المعكرونة مع أبنائي، ولدي الكثير والكثير من ورق التواليت في المنزل".

من جهة أخرى، سُئل عن رأيه في توابع كورونا وإمكانية تأجيل اليورو، فأجاب "الشيء الأقل أهمية أن نعود للعب كرة القدم مرة أخرى، الآن هدفنا الرئيسي التخلص من هذا العدو، لتعود الحياة إلى طبيعتها".

ويعتبر توني كروس، ثاني مدريدي يتحدث مع الإعلام، بعد زميله الصربي لوكا يوفيتش، الذي اعترف على الملأ باستخدامه لأدوات لاعب السلة المصاب بالوباء، داخل صالة الألعاب الرياضية، لكنه نفى إصابته أو حتى شعوره بالأعراض.