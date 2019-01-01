كروس يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

من هو المرشح الأبرز لضم كروس حال رحل عن ريال مدريد؟

قرر توني كروس، لاعب ريال مدريد، مغادرة قلعة "سانتياجو برنابيو" خلال الصيف المقبل بحثًا عن تجربة جديدة في نادي آخر.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لضم كروس في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ كروس قد يغادر القلعة الملكية بنهاية الموسم الجاري ولا يشعر بالسعادة في ريال مدريد.

وأوضحت أنّ إدارة البلانكوس ترغب في التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد وكريستيان إيريكسين من توتنهام مما قد يفسح المجال لمغادرة الألماني.

وبرحيل كروس، فإن النادي قد يحقق أرباحًا مالية تمكنه من التعاقد مع صفقات مميزة في الصيف.

زلاتان إبراهيموفيتش: أنصح أي لاعب موهوب أن يبدأ مسيرته في أياكس، إذا كنت لاعب شاب وطموح فلا يوجد نادي أفضل من النادي الهولندي بالنسبة لك، عدد اللاعبين الكبار الذين خرجوا من أياكس أمر لا يصدق 🔴⚪️ pic.twitter.com/Q1IUlcoI3h

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع كروس في الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم.

ويقدم صاحب الـ 29 عامًا مستوى متراجع في الفترة الأخيرة وبالأخص أمام أياكس الهولندي في المباراة التي خسرها الملكي 4-1 وودع دوري أبطال أوروبا.