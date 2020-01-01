كروس هو نقطة التحول التي ارتكز عليها زيدان فحدثت ثورة ريال مدريد

كروس أكثر من مجرد لاعب في ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن توني كروس هو اللاعب الذي طلب منه زيدان المزيد واعتمد عليه كنقطة ارتكاز لما حدث فيما بعد من تحسن داخل ريال مدريد .

كان كروس العنصر الأبرز في اجتماع من زيدان مع بعض اللاعبين اعتقد فيه الغالبية أن الوقت قد حان لتكوين تشكيل من 11 لاعبًا من أصحاب الثقل.

وذكرت ماركا أن بعض الخطط التي وضعها زيدان لم تكن محبوبة من قبل أصحاب الوزن الثقيل في الفريق، لكن على الرغم من ذلك لم يتوقفوا عن الإيمان بالمدرب الفرنسي.

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ونتيجة لذلك استمر ريال مدريد في سلسلة من الانتصارات المتتالية على مستوى الدوري الإسباني والمباراة الأخيرة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

بشكل عام، نال توني كروس احترام الجميع. من زملائه في الفريق ومن المنافسين ومن عشاق كرة القدم النظيفة، والتي ليس بها إيماءات ومواقف سيئة أو مسيئة لأحد.

الأمر ترسخ في ريال مدريد لدرجة أن كروس هو بالفعل جزء من تلك المجموعة من اللاعبين الذين يعتبرون قادة ومرجع عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل الفريق.

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وكان توني كروس قد أثبت على مدار سنوات أنه عنصر لا غنى عنه في تشكيل ريال مدريد مع مختلف المدربين الذين تعاقدوا على النادي الملكي منذ أنشيلوتي وحتى اليوم.