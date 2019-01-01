كروس: نستحق مغادرة دوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات توني كروس بعد توديع دوري أبطال أوروبا على يد أياكس

أكد توني كروس، لاعب ريال مدريد، أحقية أياكس بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتوديع الملكي المبكر لبطولته المفضلة.

أياكس أول فريق في التشامبيونزليج يتمكن من إقصاء الملكي بعد الخسارة ذهابًا.

وقال كروس في تصريحات عقب المباراة: "لسنا معتادون على الخروج من ثمن النهائي أو الفشل في تحقيق اللقب ولذلك الأمر محبط للغاية".

وتابع: "ولكن لأكون أمينًا، أياكس كان الأفضل في مباراتي الذهاب والإياب ويستحق الفوز والتأهل للدور المقبل، لم نقدم ما يشفع لنا للاستمرار في دوري أبطال أوروبا".

لدينا خبر غير سعيد يا جماهير مانشستر يونايتد 😕



لا يوجد فريق في تاريخ دوري الأبطال خسر على أرضه بفارق هدفين أو أكثر في ذهاب لقاء إقصائي ونجح في التأهل! #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/QdNwdlEMsr — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

ريال مدريد انتصر ذهابًا 2-1 قبل الخسارة في مباراة الإياب 4-1 ليودع دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى من ثمن النهائي منذ موسم 2009-2010.

وودع البلانكوس بطولة كأس ملك إسبانيا منذ أسبوع على أرضه بعد الخسارة من برشلونة بثلاثية نظيفة.

وأصبح ملعب "سانتياجو برنابيو" الشاهد على إقصاء ريال مدريد من البطولات المختلفة خلال السنوات الأخيرة الماضية.