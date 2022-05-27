كروس: من صنفوا أنشيلوتي لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم!

انهال المديح على بنزيما

قام لاعب الوسط الألماني توني كروس، بالدفاع عن مدربه كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، وسط حملات التقليل منه.

يستعد ريال لمواجهة صعبة أمام ليفربول، غدًا، السبت، في العاصمة الفرنسية باريس بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأجرى لاعب وسط النادي الإسباني محادثة حية مع النجم الألماني السابق بير ميرتيساكر عبر شبكة "ZDF" للحديث عن ظروف هذه المباراة.

ماذا قال كروس عن النهائي؟

اعترف اللاعب في مقابلته قائلًا:"اقتربنا من توديع البطولة في أكثر من مناسبة سواء أمام باريس سان جيرمان أو تشيلسي وكذلك مانشستر سيتي، ولكننا وثقنا في أنفسنا دائمًا حتى النهاية".

المنقذ دائماً 😍



استمتع بأهداف كريم بنزيما في دوري أبطال أوروبا. 🤯pic.twitter.com/ApRmzxUAMY — GOAL Arabia (@GoalAR) May 27, 2022

وأضاف:"في نهائي دوري الأبطال يجب أن تعطي كل شيء، خاصة لو نظرنا إلى كل ما فعلناه خلال المسابقة للوصول إلى هذه المرحلة".

وأما عن ليفربول:"أعتقد أنهم أفضل مما كانوا عليه في 2018، المباراة متكافئة بنسبة 50% لكل فريق".

الدفاع عن أنشيلوتي ومدح بنزيما

دافع صاحب الـ32 سنة عن مدربه قائلًا:"إنه لأمر مخز أن يتم تصنيف أنشيلوتي مع يوب هاينكس كمجرد مديرين جيدين لغرفة الملابس فقط".

وأوضح:"من يصنفونهم بهذه الطريقة لا يعرفون أي شيء عن كرة القدم والتكتيك، لأن أنشيلوتي وهاينكس يفضلان الاعتماد على الطرق الأقل تعقيدًا في كرة القدم".

وأما عن بنزيما:"ليس من السهل أبدًا الوصول إلى ما وصل إليه، رأيته يقوم بجميع الأدوار المختلفة لمدة ثمانية مواسم هنا، ولم نتمكن من تغطية أهداف كريستيانو رونالدو الخمسين بلاعب واحد حتى تولى بنزيما هذا الدور بإتقان".

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