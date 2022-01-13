كروس: من الغريب مشاركة ريال مدريد في كأس السوبر!

تعجب لاعب ريال مدريد، توني كروس، من مشاركة فريقه في مسابقة كأس السوبر الإسباني هذا الموسم ومنذ عامين رغم عدم تحقيق الملكي لألقاب محلية بالمواسم السابقة لهما.

ويفترض أن تقام بطولة السوبر بين بطل الدوري وبطل الكأس، وهكذا كان الحال تاريخيًا في إسبانيا بمباراة قبل انطلاق الموسم تقام بنظام الذهاب والإياب، قبل أن يتغير ذلك في عام 2020.

استحدث الاتحاد الإسباني بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية مسابقة كأس السوبر بمشاركة 4 أندية، على أن تقام في يناير لا مع مطلع الموسم.

وبسبب كورونا في العام الماضي، أقيمت البطولة في الأندلس وليس في السعودية وفاز بها أتلتيك بيلباو، بينما لُعبت النسخة الأولى بملعب الجوهرة المشعة وكانت من نصيب ريال مدريد.

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كروس في حديث مع أخيه فيليكس، قال حول ذلك "نحن نلعب البطولة للمرة الثالثة الآن، في المرة الأولى شاركنا ونحن لم نحقق الدوري أو الكأس وحصلنا على اللقب".

كما أضاف "ماذا يمكنني أن أقول لك؟ بصراحة أعتقد أن هناك مصلحة معينة للمنظمين من مشاركة ريال مدريد".

تصريحات كروس أتت بعد ساعات قليلة من فوز ريال مدريد في مباراة نصف النهائي على برشلونة بثلاثية لهدفين على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية، الرياض.

وأخذ الدولي الألماني في مهاجمة نجم التنس نوفاك دجوكوفيتش بعد مشكلته الأخيرة في أستراليا، فقال "لقد قمنا بالتأكد من أن جميعنا تلقى اللقاح قبل السفر، هذا ليس فقط في أستراليا، بل هُنا أيضًا".

ريال مدريد الآن ينتظر الفائز من مباراة أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد، المقرر إقامتها يوم الخميس، ليواجهه في النهائي ثم يعود لاستكمال كأس ملك إسبانيا بمواجهة إلتشي، ثم مباريات الدوري الإسباني.

يذكر أن ريال مدريد في الموسم الماضي حلّ وصيفًا لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وخرج مبكرًا من كأس الملك على يد ألكويانو، وهي البطولة التي حققها برشلونة فيما بعد.