كروس: لوبيتيجي قام بعمل رائع ولكن الحظ لم يحالفه فقط

توني كروس يتحدث عن مدرب ريال مدريد السابق لوبيتيجي قبل مواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الألماني توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد حول مدرب الفريق السابق خولين لوبيتيجي، حيث أكد أن مشكلته الأولى كانت في أن الحظ لم يحالفه.

وكان كروس قد صرح عقب إقالة لوبيتيجي بأن الرجل قام بعمل جيد وكان يستحق الاستمرار أكثر كمدرب لريال مدريد.

وقال توني كروس: "الجميع كان متحمس لتجربة خولين لوبتيجي مع ريال مدريد، وكنا نتمنى أن تستمر إلى ما هو أبعد من ذلك"

لاعب ترى تنفيذه للركلات الحرة أخطر من تنفيذ لاعبين آخرين لركلات الجزاء؟ 🤔👀 pic.twitter.com/Fgn1UWdmVZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "لقد أضاف لوببيتيجي لنا كثيرًا وقام بعمل جيد في الأشهر القليلة التي قضاها هنا، الأزمة فقط كانت في أن الحظ لم يحالفه"

وتابع: "العمل مع سولاري أيضًا شيء كبير، لقد تولى قيادة الفريق في ظروف صعبة ونجح في إصلاح العديد من الأمور"

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن حديث توني كروس جاء على خلفية مواجهة ريال مدريد المنتظرة أمام برشلونة غدًا الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.