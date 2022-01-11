كروس: لم أر الكثير من برشلونة، لدي أشياء أخرى لأفعلها !

كشف توني كروس نجم وسط ريال مدريد، عن عدم مشاهدته للكثير من مباريات برشلونة في الفترة الأخيرة من الموسم الحالي.

يستعد ريال لخوض مواجهة صعبة في الكلاسيكو ضد برشلونة، مساء الغد، الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتحدث كروس في المؤتمر الصحفي للمباراة، عن رؤيته لهذا اللقاء المتجدد، وهذه المرة سيكون على الأراضي السعودية.

ماذا قال كروس عن برشلونة؟

اللاعب الألماني قال:"في الكلاسيكو لا توجد مفضلات، ربما نكون أفضل من برشلونة في الدوري، لكن تجربتي الطويلة تخبرني أنه لا يوجد مرشحون في مثل هذا النوع من المباريات".

وأضاف:" في الآونة الأخيرة لم أشاهد العديد من مباريات برشلونة، لأننا نلعب العديد من المباريات أيضًا ولدي أشياء أخرى أقوم بها".

وعن تغير الفريق مع تشافي هيرنانديز:"لا أعرف ما الذي تغير منذ مباراة الدوري الأخيرة بيننا في كامب نو".

وتابع:"نحن مستعدون وجئنا إلى هنا للحصول على اللقب، كانت بداية صعبة للموسم بعض الشيء بالنسبة لي وفاتتني بعض المباريات، لكنني استفدت من الوقت لأتعافى وأكون في حالة ممتازة".

كيف تحدث عن أسلوب فريقه ودافيد ألابا؟

لاعب وسط ريال مدريد قال:"علينا أن نستمر في النمو، نريد دائمًا الحصول على الكرة لكن الفرق الفائزة هي التي تعرف كيفية التكيف مع الظروف، يمكنك التحكم في المباراة دون امتلاك الكرة".

وأضاف:"أحيانًا تفوز بنتيجة 1/0 رغم استحواذك على الكرة بنسبة 90% أمام الفريق الآخر".

وعن ألابا:"لقد تكيف بشكل مثالي في ريال مدريد ولعب بشكل جيد في مختلف المراكز، ولم أتفاجأ من مستواه لأنه لاعب كرة قدم رائع ومهم جدًا بالنسبة لنا".

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