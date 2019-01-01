كروس: لا يمكن الحكم على الصفقات ونمتلك إدارة قوية

تعرف على رأي كروس في صفقات النادي الملكي

أكد توني كروس، لاعب ريال مدريد، أنّ إدارة الملكي لديها القدرة على تحسين الأوضاع بعد إخفاق الموسم الماضي.

ريال مدريد صرف 303 مليون يورو في سوق الانتقالات لضم صفقات جديدة.

وقال توني كروس في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أرى دائمًا أننا في وضعية جيدة، فنحن لم نوقع مع هذا العدد من اللاعبين في صيف واحد منذ 4 سنوات. لقد تعودنا على النجاح وبالطبع بعد موسم من الإخفاق علينا إصلاح الأمر".

وتابع: "لا أستطيع الحكم على الصفقات الجديدة الآن، وربما يأتي لاعب أو اثنين. في النهاية، لديّ ثقة كبيرة في الإدارة وسوف نقاتل في الموسم المقبل لإثبات قدرتنا على العودة".

واختتم: "الفوز بدوري أبطال أووربا 3 مرات على التوالي إنجاز عظيم للإدارة، ولم يتغير شيء في السنوات الماضية وهذا يعني أن لدينا القدرة على تحسين الأوضاع وهذا ما لا يجعلني قلقًا".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية رحيل كروس وجاريث بيل في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد لضم بول بوجبا.