كروس: حتى الفوز بكل المباريات قد لا يمنحنا لقب الدوري الإسباني

كروس يتحدث عن صعوبة المنافسة على الدوري الإسباني هذا الموسم

قال متوسط الميدان لنادي ريال مدريد توني كروس إنه حتى الفوز بكل المباريات قد لا يكون كافيًا ليفوز النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ونجح ريال مدريد في مواصلة عزف نغمة الانتصارات، بعد حقق فوزًا ثمينًا ومستحقًا على فالنسيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد بملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وعقب المباراة تحدث مسجل الهدف الثاني وأحد أفضل لاعبي النادي الملكي هذا الموسم عن صعوبة التتويج بلقب الليجا في الوقت الذي ينافس فيه كل من برشلونة والمتصدر أتلتيكو مدريد.

وقال كروس: "لا أفهم ما يحدث، هناك الكثير من الإصابات في صفوف الفريق، أنا قلق بشأنها، عندما أفقد لاعبًا، كمدرب يزعجني ذلك بشدة، إنها انتكاسة، أنا آسف جدًا لما حدث لكارباخال"

وأضاف: "علينا أن ننسى الخط السيئ الذي سلكناه في الآونة الأخيرة، في كل مباراة نلعبها، يجب أن نحاول الفوز بالنقاط الثلاث، هذا هو الهدف، والباقي هو ما يفعله الآخرون"

وتابع: "علينا أن نفكر في المباراة القادمة ونحاول الفوز دائمًا، أحب تسجيل الأهداف بالطبع، لكن لدي أشياء أخرى لأفعلها للفريق ولمساعدته، الهدف لم يكن سيئًا على ما أعتقد أليس كذلك؟ لقد كان أمرًا إيجابيًا"

وأردف: "الإصابات؟ هذا يقلقنا كثيرًا، بالطبع نفتقر إلى لاعبين مهمين لنفس السبب، لقد أفسد الأمر أشياء كثيرة، خاصة لأن كارباخال على وجه الخصوص عاد من ثلاث إصابات متتالية وهذا ليس جيدًا"

وحول منافسة أتلتيكو مدريد قال: "سيكون من الضروري الفوز بكل المباريات للتفوق عليهم وتجاوزهم على مستوى النقاط، يمكن أن نكون قد فزنا بكل شيء بالفعل وفي نهاية لم نحقق اللقب، ولكن علينا التركيز على ما نقوم به"

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بهذا الفوز، يواصل الميرينجي زحفه خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، ويصل إلى النقطة 49 في المركز الثاني بفارق خمس نقاط ومباراتين أقل للروخي بلانكوس.