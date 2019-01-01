كروس: تراجع مستوى ريال مدريد أمر طبيعي في كرة القدم

تعرف على تصريحات كروس قبل مواجهة هولندا في تصفيات كأس العالم

أكد الألماني توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد، أنّ ما حدث للنادي الملكي خلال الموسم الجاري أمر طبيعي بعد سلسلة الفوز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات على التوالي.

ريال مدريد ودّع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد أياكس بعد الخسارة 5-3 مجموع المباراتين.

وقال كروس في المؤتمر الصحفي لمباراة هولندا: "ما حدث مع ريال مدريد أمر طبيعي، كل فريق يصل إلى القمة ثم يحدث التراجع. الأهم ألا يستمر الأمر طويلًا".

وتابع: "علينا أن نبدأ من الموسم المقبل واستعادة مستوى الفريق للفوز والعودة إلى جلب البطولات".

كروس رفض الحديث عن الانتقادات الموجهة للاعبي المنتخب الألماني موضحًا أنّ البعض يهاجمه أيضًا ويتهمه بتراجع مستواه ولكن الأمور لم تتغير عن المواسم الماضية.

ضمن صاحب الـ20 عامًا ضمن قائمة اللاعبين الفرنسيين الأعلى أجرًا 🔝 pic.twitter.com/wtpEMe3ijD — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وأوضح: "لم أكن أبدًا اللعب الذي يركض طوال الـ 90 دقيقة ويسجل الأهداف ولكن لي وظيفة مجددة وأحاول القيام بها على أكمل وجه".

واختتم: "أشعر بأننا لدينا القدرة على تقديم الأفضل في المباريات المقبلة مع المنتخب الألماني تحت قيادة يواكيم لوف وسوف نحاول دائمًا أن نصحح الأوضاع".

ألمانيا تحل ضيفًا على هولندا مساء اليوم، الأحد، في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020 والتي تقام في عدد من المدن الأوروبية.