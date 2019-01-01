كروس: ألمانيا ليست مرشحة في أمم أوروبا 2020

كروس تألق وسجل هدفين أمام بلاروسيا

استبعد نجم ألمانيا توني كروس المانشافت من قائمة المنتخبات المرشحة لتحقيق لقب أمم أوروبا 2020 الصيف المقبل.

وقاد كروس بلاده لحسم التأهل مساء السبت بتسجيله هدفين من الرباعية على حساب بلاروسيا في مونشنجلادباخ.

وقال كروس لموقع الاتحاد الأوروبي الرسمي بعد المباراة: "لازلنا نفتقد للخبرة، ولكن نعمل ونتحسن، سنعرف موقفنا قبل البطولة وترتيبنا".

وأضاف: "بالوقت الراهن لا أرى أننا ضمن المرشحين، ولكن هذا لا يغير أي شيء".

مانويل نوير، قائد ألمانيا، اختار الحديث عن هدف زميله ماتياس جينتر: "أول أهدافه مع المنتخب، بعد 29 مباراة، لقد حان الوقت، وسجل بشكل رائع أيضاً".

وأبدى جينتر نفسه سعادته بالهدف الرائع: "أن تسجل هكذا وأنت مدافع، هذا يثبت أن لا يوجد مستحيل، نوير محق، بعد 29 مباراة حان الوقت، وأن أفعلها بملعب جلادباخ يزيد روعتها".

وضمنت ألمانيا العبور رسمياً للنهائيات بفضل تعادل هولندا مع أيرلندا الشمالية، ليصبح اللقاء المقبل مع الأخيرة تحصيل حاصل.