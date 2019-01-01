كرواتيا تتخطى ويلز بصعوبة وتنتزع صدارة مجموعتها بتصفيات اليورو

بحضور لوكا مودريتش وجاريث بيل وصفقة مانشستر يونايتد الجديدة

نجح المنتخب الكرواتي، في انتزاع صدارته مجموعته بتصفيات يورو 2020، بعد الفوز على ويلز بهدفين مقابل هدف.

المباراة جمعت بين الثنائي، مساء اليوم السبت على ملعب كرواتيا، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات.

كرواتيا لعبت اللقاء بحضور معظم عناصرها الأساسية، بظهور كل من إيفان بيريسيتش، ديان لوفرين، مارسيلو بروزوفيتش ولوكا مودريتش.

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وعلى الجانب الآخر تواجد جاريث بيل مع منتخب ويلز، وبجواره دانيل جيمس أحدث المنضمين لمانشستر يونايتد.

الهدف الأول لكرواتيا أحرزه جيمس لورانس لاعب ويلز بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف بيريسيتش الهدف الثاني بالدقيقة 48.

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وبالشوط الثاني حاول ديفيد بروكس تقليص الفارق لويلز بتسجيل الهدف الأول بالدقيقة 77، ولكن مرت الدقائق ليظل الوضع كما هو عليه بفوز كرواتيا.

النتيجة تضع كرواتيا بصدارة المجموعة الخامسة بـ3 نقاط، مقابل 3 لكل من ويلز وسلوفاكيا والمجر، بينما تأتي أذربيجان بالمركز الأخير بدون نقاط.

وتنتظر فرق المجموعة مباراتي أذربيجان مع سلوفاكيا والمجر، وكذلك لقاء ويلز مع المجر، لتحديد شكل المجموعة للجولة الثالثة.