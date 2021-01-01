"كرهت بيع صلاح لليفربول، وكان سيغادر روما تحت أي ظرف"

جيمس بالوتا مالك نادي روما السابق يؤكد إنه لم يكن يريد أن يبيع محمد صلاح لصالح ليفربول.

أكد جيمس بالوتا مالك نادي روما السابق على أنه لم يكن يريد أن يبيع النجم المصري محمد صلاح لصالح ليفربول

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح "ذا أتلتيك"، وأكد خلالها إنه لم يكن يريد أن يبيع أليسون بيكر أيضًا للفريق الإنجليزي.

وقال بالوتا: "صلاح كان فتى مذهلًا، لذلك كرهت للغاية فكرة التفريط فيه أو بيعه لأي فريق وخسارته".

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وأضاف: "لقد أحببته كثيرًا، ولم أكن أريد أن أبيعه، لكن لم يكن لدي أي خيارات أخرى سوى القيام بذلك".

وأردف: "صلاح كان سيغادر روما تحت أي ظرف من الظروف، لأنه كان لديه ما يريد أن يثبته، هذا هو الاختلاف".

وأكمل عن أليسون: "لقد كان حارس مرمى من طراز عالمي، لما قد أريد أن أبيعه، لكنني قمت بذلك على أي حال".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا خلف هاري كين المتصدر بـ 19 هدفًا.