"كرة القدم ليست حربًا" .. رد صارم من كيروش على إيتو

وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة لصامويل إيتو رئيس اتحاد كرة القدم الكاميروني رد عليه خلالها بصرامة على تصريحه الأخير بشأن مواجهة المنتخبين في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

مصر أقصت المغرب في دور الـ8 فيما تغلبت الكاميرون على جامبيا، وسيلعب المنتخبات مواجهة مزدحمة بالذكريات يوم الخميس القادم، مباراة وصفها إيتو بأنها حرب خلال حديثه مع لاعبي منتخب الأسود عقب الفوز في ربع النهائي.

اقرأ أيضًا | انتهاء الجدل.. مسحة صلاح سلبية قبل مواجهة الكاميرون



المدرب البرتغالي رد على تلك التصريحات بالتأكيد على أن كرة القدم ليست حربًا ولا يمكن أن تكون، مشيرًا إلى أن الحرب الحقيقية هي حماية من يلقون حتفهم على بوابات الملاعب، وذلك حسبما نقل عنه الصحفي عمرو فهمي مراسل قنوات بي إن سبورتس.

الفراعنة واصلوا تدريباتهم اليوم الثلاثاء في العاصمة ياوندي، حيث أقيم المران على ملعب أولمبييه الذي سيحتضن اللقاء مساء الخميس المقبل، وقد واصل حارس المرمى محمد أبو جبل تدريباته التأهيلية، فيما واصل محمد الشناوي برنامجه العلاجي، وقد توجه أحمد حجازي إلى ألمانيا للعلاج بعد انتهاء مشواره في البطولة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المغرب.

يُشار إلى أن مباراة نصف النهائي الأولى لكأس أمم إفريقيا ستجمع بوركينا فاسو مع السنغال يوم الأربعاء القادم، وستُقام المباراة النهائية وكذلك مواجهة تحديد المركز الثالث يوم 6 فراير المقبل.