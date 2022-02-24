كرة القدم الألمانية تودع لاعبًا في العشرين من عمره

خيّم الحزن على أركان بوروسيا مونشنجلادباخ بعد وفاة اللاعب جوردي بونجارد بعمر العشرين عامًا.

ووفقًا لإعلان النادي الألماني، فإن اللاعب الشاب قد لقي حتفه في وقت متأخر من مساء الأربعاء بحادث مروري.

بونجارد هو أحد أبناء بوروسيا مونشنجلادباخ ويلعب هناك منذ 2013، وحصل على أول عقد احترافي له في الصيف الماضي فقط.

وألغى مونشنجلادباخ تدريبات اليوم للفريق الأول وتحت 23 عامًا وكذلك المؤتمر الصحفي لمباراة فولفسبورج المقبلة بالبوندسليجا، حدادًا على اللاعب.

المركز الأساسي لبونجارد هو قلب الدفاع، ولعب عددًا من المباريات مع الفئات السنية لمنتخب ألمانيا.

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وحتى آخر مباراة لرديف جلادباخ، كان يلعب بونجارد بصورة طبيعية وأساسية، التوقعات كانت بوصوله للفريق الأول بوقت قريب.

ويحتل مونشنجلادباخ المركز الثالث عشر في الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، وخسر في آخر مبارياته من دورتموند بستة أهداف نظيفة.