كرة الثلج تكبر.. خلاف بين كيليان مبابي وعائلته!

ماذا يحدث للفرنسي منذ أن أخبر باريس برحيله؟

اشتعلت الأجواء مجددًا داخل قلعة باريس سان جيرمان، خاصة بعد مباراة الفريق العاصمي ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي والتي انتهت بفوز رجال المدرب لويس إنريكي بهدفين نظيفين.

كيليان مبابي غادر المباراة في الدقيقة 64 من عمرها، ليحل محله جونكالو راموش الذي سجل الهدف الثاني لفريقه أمام مارسيليا في لقاء ربما يكون الكلاسيكو الفرنسي الأخير لمبابي.

تفجرت موجة من الغضب لدى مبابي، التقطت حركة الشفاه فيها سبابًا للويس إنريكي بينما كان اللاعب يغادر أرضية الميدان، الأنمر الذي أدى إلى غضب شديد من بيئة اللاعب وعائلته وفقًا لما أكدته صحيفة "ليكيب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إنريكي كان قد رد على غضب مبابي وتساؤلات الصحفيين عن استبداله بقوله إن بعض اللاعبين ومنهم مبابي عليهم "التخفف من الغرور" مشيرًا إلى أن "المدرب فقط من لا يمكن تبديله إلا إذا أراد الرئيس ذلك!".. ومشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء "النغمة التي تتكرر كل أسبوع" من قبل الصحفيين حول علاقته بمبابي.

الفرنسي كان قد زاد الطين بلة، حينما نشر صورة وهو يخلع شارة قيادة باريس سان جيرمان تحت الأمطار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يترك اي تعليق على الصورة.