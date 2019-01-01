كراوتش: ما نشاهده هو ظل مانشستر يونايتد

بيتر كراوتش مهاجم فريق بيرنلي ينتقد أداء مانشستر يونايتد والشكل الذي يظهر به الفريق في الفترة الأخيرة في كل البطولات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد بيتر كراوتش مهاجم فريق بيرنلي الإنجليزي ما يحدث في صفوف فريق مانشستر يونايتد بالفترة الماضية، وأداء الفريق الذي يظهر في كل البطولات.

جاء هذا في عمود صحفي كتبه كراوتش لصالح صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلاله أن مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي أظهرت عيوب ومشاكل الفريق.

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وكتب كراوتش: "مباراة يوم الأربعاء كانت سيئة للغاية، مانشستر سيتي لابد أنهم تعجبوا كيف وصلت الأمور لهذا الحد مع نظيرهم مانشستر يونايتد".

وأضاف: "مانشستر يونايتد الذي شاهدناه ما هو إلا ظل لما كان عليه الفريق سابقًا، لقد تعرضوا للخسارة السابعة في تسعة مباريات، لقد شاهدت العديد من المباريات من ملعب أولد ترافورد هذا الموسم وشعرت بالإحباط".

وأكمل: "أتعجب أيضًا من التسرع في تعيين سولشار بشكل دائم، لا أقول أنه لا يجب أن يستمر، لقد استحق الحصول على الفرصة، لكن لم يكن هناك ضغطًا على الفريق ليتم تعيينه".

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واختتم: "مانشستر يونايتد لديه العديد من المشاكل ليتم حلها، أتمنى عندما يواجهون مانشستر سيتي أو ليفربول في المرة المقبلة يكونون أندادًا لهم وليس مجرد منافس آخر".

جدير بالذكر أن يونايتد يتعرض لكبوة كبيرة على مستوى النتائج في كل البطولات، بدأت قبل أسابيع وشهدت وداعه لدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة وتراجع في موقفه بجدول الترتيب.