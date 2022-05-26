كراهية أم عدم اهتمام؟ .. إعلام الأهلي يبحث خلف مسؤولي وزارة الرياضة!

ماذا فعلت ابتهال الساير؟

في رحلة بحث إعلام الأهلي السعودي عن سبب صمت مسؤولي اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، ووزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، على ما يحدث بناديهم من مشكلات وصراعات، وجه الإعلامي سامي القرشي سهامه في اتجاه ابتهال الساير؛ مدير عام شؤون الأندية الرياضية في وزارة الرياضة والمدير التنفيذي لاستراتيجية دعم الأندية.

مناشدات أهلاوية:

قبل أيام تصدر وسم "يا وزير الرياضة الأهلي يتحضر" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حمل مناشدات من قبل الجماهير للوزارة، لحل مجلس الإدارة برئاسة ماجد النفيعي.

الجمهور غير راضٍ عن عمل الإدارة، وبعض المنتميين للنادي من مسؤولين سابقين أو إعلاميين، بدأوا في الكشف عن المستور، كمشاري الغامدي؛ مترجم الفريق السابق، الذي تحدث عن سيطرة موسى المحياني؛ المدير التنفيذي للراقي، على الأمور الفنية بالفريق.

الراقي يحتل حاليًا المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 30 نقطة فقط، مع بقاء ثلاث جولات على النهاية.

نقطة وحيدة فقط تفصل الأهلي عن مراكز الهبوط، وأمامه ثلاث مواجهات صعبة أمام النصر، الرائد والشباب.

بماذا اتهم القرشي ابتهال؟

في الوقت الذي يبحث به الإعلام الأهلاوي عن مخرج من الأزمات التي يعاني منها النادي، بدأ في التفتيش وراء المسؤولين.

القرشي بحث وراء المدير التنفيذي لاستراتيجية دعم الأندية، ليستغرب عدم متابعتها لحساب الأهلي، عبر "تويتر"، متسائلًا ما إذا كان تفسير هذا هو الكراهية أم عدم الاهتمام؟!

وكتب القرشي: " اخت إبتهال انتي مدير عام شؤون الاندية الرياضية في وزارة الرياضة والمدير التنفيذي لاستراتيجية دعم الاندية

اخذت جولة في حسابك ووجدتك متابعة حساب الهلال والنصر والاتحاد ومجموعة من الاندية الاخرى.

"هل عدم متابعة حساب الاهلي نتاج كراهية مثلا او عدم اهتمام ؟".

اخت إبتهال

انتي مدير عام شؤون الاندية الرياضية في وزارة الرياضة والمدير التنفيذي لاستراتيجية دعم الاندية

اخذت جولة في حسابك ووجدتك متابعة حساب الهلال والنصر والاتحاد ومجموعة من الاندية الاخرى

هل عدم متابعة حساب الاهلي نتاج كراهية مثلا او عدم اهتمام ؟@AlsayirIbtihal — سامي القرشي (@samialqorashi) May 26, 2022

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