"كذب، أنا سعيد في باريس سان جيرمان" .. مبابي يرد على أخبار الانضمام لريال مدريد!

النجم الفرنسي يرد بشكل رسمي.

خرج النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ليرد بشكل رسمي على الأنباء التي أكدت أن رغبته هي الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الفرنسي.

جاء هذا في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، وأكد خلالها أن الأخبار المتداولة ما هي إلا عبارة عن المزيد من الكذب المثار حوله طوال الوقت.

وكتب مبابي بعد أن أعاد تغريد خبر نشرته صحيفة "لو باريسيان": "كذب، في نفس الوقت يتم نشر نفس الأحاديث، وكلما كانت الكذبة أكبر كلما انتشرت أكثر".

وأضاف النجم الفرنسي مؤكدًا أنه لن يرحل هذا الصيف عن فريقه: " سأستمر في صفوف باريس سان جيرمان حيث أنا سعيد للغاية".

جدير بالذكر أن مبابي كان قد أصدر بيانًا قبل قليل وأكد خلاله أنه خطاب رغبته بعدم تفعيل بند تجديد عقده مع باريس سان جيرمان كان صحيحًا وأنه قدمه منذ عام 2022 بالفعل.