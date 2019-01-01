كدمة في وجه وليد سليمان في تدريبات الأهلي

الأهلي يستعد لمواجهة الجونة في الدوري المصري

تعرض وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي المصري، لكدمة في مران الفريق الجماعي، اليوم السبت، في ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة، إثر كرة مشتركة خلال التدريبات تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

الأهلي يستعد لمواجهة نظيره الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد استئناف البطولة عقب انتهاء كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، حيث سيلعب النهائي الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة.

ويلعب الأهلي أيضًا عقب لقاء الجونة، لقاء أمام النجم الساحلي التونسي ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يتواجد الأهلي في المجموعة الأولى مع كل من الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم من زيمبابوي.

وتلقى وليد سليمان لكدمة في الوجه عقب التدخل مع زميله ياسر إبراهيم مدافع الفريق، ولكن تمكن اللاعب من استكمال المران بشكل طبيعي ولم تؤثر عليه الاصطدام.

ووضع الأهلي بقيادة فايلر بالمشاركة مع خالد محمود طبيب الفريق برنامج تأهيلي لمحمود متولي مدافع الفريق الذي تجددت إصابته بمزق في العضلة الخلفية عندما تعرض لها في لقاء القمة في السوبر المصري.

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ويسعى الأهلي للحفاظ على الأداء المميز الذي يقدمه خلال الفترة الأخيرة خاصًة مع انطلاقة الدوري بقيادة فايلر حيث تمكن من تحقيق العلامة الكاملة حتى الأن في منافسات الدوري.

ووجه فايلر بعض التعليمات الفنية خلال المحاضرة قبل التدريبات لتنفيذها من أجل تطبيقها خلال المباريات المقبلة في جميع المسابقات التي يشارك بها الأهلي من الدوري وبطولة إفريقيا وغيرها.

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