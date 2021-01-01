كثرة طرق لم تفتح الباب .. ماذا قدم رونالدو في ليلة السقوط أمام بينيفينتو؟

ماذا قدم رونالدو في ليلة السقوط أمام بينيفينتو واغتال أحلام المنافسة على لقب الدوري الإيطالي إكلينيكيًا؟

ربما من الصعب أن تقول إن مباراة كريسيتانو رونالدو أمام بينيفينتو كانت جيدة، خاصة أن تلك الكلمات يصاحبها سقوط أمام الفريق صاحب المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري الإيطالي.

تعثر يوفنتوس مرة أخرى، وهذه المرة بالهزيمة من بينيفينتو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب أليانز ستاديوم في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.

الهزيمة تأتي استمرارًا لموجة التعثرات التي يعيشها يوفنتوس في الفترة الماضية، والتي كان أبرزها الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بصورة مفاجئة على يد بورتو.

بالأرقام، نجح رونالدو في كل شيء اليوم عدا أن يضع الكرة في الشباك، ولسوء الحظ، إن فعلت كل شيء ولم تضع الكرة في الشباك، فإنك لا تحصد أي نقاط في نهاية المباراة.

رونالدو لعب 90 دقيقة، لم يسجل ولم يصنع كون يوفنتوس لم يضع الكرة في الشباك كما أخبرناك، ولمس الكرة 54 مرة ومنح 29 تمريرة منها 26 واحدة صحيحة.

كم مرة سدد؟ 9 مرات، 4 تصدى لهم الحارس و3 خارج الإطار و2 أبعدتهما أقدام المدافعين واعترضت طريقهما إلى المرمى قبل أن تصلا إلى يد الحارس المتألق.

أضاع رونالدو فرصة واحدة خطيرة، وقام بـ 3 مراوغات ناجحة من أصل 3 محاولات أي بنسبة نجاح 100%، وأرسل كرتين عرضيتين ولم يمنح أي تمريرة مفتاحية.

فاز رونالدو بـ 6 صراعات أرضية من أصل 9 وبصراع واحد هوائي لم يكن هناك غيره، كما فقد الكرة 11 مرة وارتكب خطأ وارتُكب ضده 3 ووقع في مصيدة التسلل مرتين.

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في النهاية كانت أرقام رونالدو جيدة ولولا سوء حظه وتألق حارس مرمى نادي بينيفينتو لقاد يوفنتوس إلى فوز الليلة، ولكن في كرة القدم، تذكر دائمًا أن مثل هذه السيناريوهات تحدث.