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كبار إيطاليا يطاردون نجم مونديال الشباب

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نجم شاب يجذب انتباه الكبار

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير إعلامية أن ثلاثي القمة في إيطاليا إنتر، ميلان، ويوفنتوس مهتم بالتعاقد مع ليوناردو كامبانيا، مهاجم منتخب الإكوادور الشاب.

كامبانيا سطع نجمه في كوبا أمريكا للشباب قبل شهور بعدما احتل صدارة الهدافين، ويشارك حالياً مع بلاده في مونديال تحت 20 عاماً وبلغ نصف النهائي.

وقالت عدة مصادر إعلامية في الإكوادور أن إنتر عرض 16.5 مليون يورو لتأمين توقيع صاحب التسعة عشر عاماً، وقالت إن مسؤولي النيراتزوري اتفقوا مع والد اللاعب.

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وأشارت التقارير أن لاعب برشلونة الإكوادوري يحظى باهتمام فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، والذي يسعى لضمه وإعارته لإكسابه الخبرة.

بينما تحدث التقرير أن اللاعب تم عرضه على ميلان وأتالانتا عبر وكلاء لاعبين، بالإضافة لوجود كشافين من أتلتيكو مدريد لمراقبته في الفترة الماضية.

كامبانيا كان قد سجل ستة أهداف في كوبا أمريكا تحت 20 عاماً، ولكن حتى الآن لم يهز الشباك في خمسة لقاءات بمونديال الشباب.

 

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