في كأس نيوم.. مواجهة سعودية مرتقبة لمنتخب الكرة الشاطئية ضد الإنجليز

الأخضر يقع ضمن المجموعة الأولى..

يستهل المنتخب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، مشواره في بطولة كأس نيوم الدولية 2024، لكرة القدم الشاطئية لمنتخبات الرجال، غداً الأربعاء بمواجهة المنتخب الإنجليزي.

وكانت قرعة بطولة كأس نيوم الدولية 2024، للرجال قد أوقعت "أخضر الشاطئية" في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات وألمانيا وإنجلترا.

وسيقود الأخضر في البطولة مدربه البرازيلي قوقا زولوكوفيك، الذي استدعى 12 لاعباً، وجاءت قائمة اللاعبين الذي تم استدعاؤهم كالتالي :"

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محمد العجمي وحسن جمال وفهد الحمد وربيع سفياني وأحمد الهمامي وخالد المولد وخالد وهيب وإسلام سراج وبلال بودة وقاسم ديباجي ووليد اليوبي وسلمان الرشيدي.

تجدر الإشارة إلى أن أخضر الشاطئية يحتل المرتبة 24 عالمياً حسب التصنيف الدولي للعبة الذي أصدره مؤخراً.