كأس عالم من 48 فريقًا ليست كفاية؟ احضروا ال64! .. إنفانتينو ينتصر من جديد

"يجب أن نصل إلى 64 فريقًا في كأس العالم لأن مسألة أفضل ثوالث بشكلها الحالي لا تعجبني"، تلك ليست كلماتي ولكن كلمات أسطورة إسبانيا إيكر كاسياس عقب جولة أخرى مجنونة من مونديال 2026.

الإكوادور فازت على ألمانيا وتأهلت ضمن أفضل ثوالث، اليابان والسويد تعادلا وعبرا سويًا رفقة هولندا من نفس المجموعة، والولايات المتحدة خسرت من تركيا ولكن تصدرت والأخيرة ودعت نهائيًا، بينما باراجواي وأستراليا تعادلا فتأهلت الأولى ويبقى مصير الثانية معلقًا بانتظار بقية النتائج، كل ذلك فقط في ليلة واحدة!

قبل انطلاق النسخة الحالية من المونديال، تعالت الأصوات المناهضة للتوسعة الكبرى للبطولة، وأنا شخصيًا منها، المزيد من المباريات، المزيد من الحمل الزائد على اللاعبين بعد موسم طويل أصلًا، واتساع رقعة المشاركين لتشهد تواجد فرق مثل كوراساو، الرأس الأخضر، وأوزباكستان، والتخوف من انخفاض مستوى المنافسة بسبب الفوارق بين هؤلاء والبقية المتمرسة في المحفل العالم، واحتمالية لجوء الكبار للاقتصاد في المجهود بالبدايات بالنظر لطول المشوار نحو الأدوار الإقصائية، ناهيك عن المسافات المترامية بين الملاعب ومعسكرات الإقامة، وتقلبات الطقس التي تهدد بالتأجيل واستمرار المباريات لساعات.

النتيجة بعد أسبوعين تقريبًا؟ الصغار أحرجوا الكبار، كوراساو تعادل مع الإكوادور قاهرة ألمانيا، والكونغو تعادل مع البرتغال، والرأس الأخضر أوقف الأوروجواي وإسبانيا، فرق إفريقيا تزاحم في كل المجموعات تقريبًا على بطاقة الصعود لتثبت أحقيتها بزيادة مقاعد القارة السمراء، وصغار الكاريبي يصنعون الحدث بعروض كروية مميزة من بنما وكوراساو رغم قلة الإمكانيات.









أما في المدرجات، فحدث ولا حرج، يكفي فقط الفيديوهات القادمة من المكسيك ومحيط ملاعبها في مكسيكو سيتي، جوادالاخارا، ومونتيري، من تحدي القبلة للبطة ميرلين لاندماج السويديين والكوريين مع الثقافة المكسيكية، أجواء مونديالية بامتياز، وفي أمريكا رأينا مفارقات تعاطف كانساس مع الجزائر، واحتلال "تايمز سكوير" تارة من المغاربة والبرازيليين والنرويجيين وغيرهم، وحتى في فانكوفر بكندا بحضور الجاليات الكبيرة للمصريين والبوسن لصنع الحدث.









في مكان هاديء على طائرة ما أثناء تنقله المكوكي بين الثلاثة بلدان، يجلس جياني إنفانتينو مبتسمًا. رئيس فيفا الذي كان تحت طائلة الهجوم، ولا يزال، بسبب المشاكل العدة التي ظهرت قبل وأثناء البطولة، أثبت صموده ضد هذا التيار، وكأنه يعلم الخلطة السحرية، متعة كروية + أجواء جماهيرية = كأس عالم ناجح، فعلها في روسيا رغم الانتقادات للبلد المضيف، ثم في قطر بفضل الملاعب العالمية والتنظيم اللوجيستي الفريد من نوعه وأخرس منتقديه ومنتقدي اختيار البلد العربي الخليجي، وهاهو ينسي الجميع ضجة دونالد ترامب ومشاكل إيران وتأشيرات الدخول والحكم الصومالي وغيرها التي ظن البعض أنها ستكتب شهادة فشل نسخة 2026.

ليس غريبًا أن ترامب يصف إنفانتينو بالصديق، الرجل سياسي محنك وبارع في عمله كأي سياسي في حكومة ما، تلقى الانتقادات بصدر رحب وظهر حتى للعلن في مؤتمر صحفي أجاب فيه بكل أريحية على التساؤلات وتقبل النقد وكان يعلم بأن الصبر سلاحه لتخطي العاصفة، بضع أيام من كرة القدم الجيدة ستجعل اللعبة تتحول، وهو ما حدث، وكأي قرار سياسي يكون له ضحايا، لا بأس بمنتخب إيران أو حكم هو الأفضل من قارته مقابل أرباح بالبلايين وبطولة سيخرج علينا كعادته مع نهاية كل نسخة نُظمت في عهده ليصفها "بالأفضل في التاريخ".









في الافتتاح، أغضب إنفانتينو الإيطاليين بسبب سخريته من غيابهم وقوله بإن ربما نحتاج لرفع المشاركين إلى 204 حتى تحضر إيطاليا، ولكن حذاري، قد لا تكون سخرية، ربما هي فكرة شيطانية جديد تطبخ على هدوء في مخ السويسري، ومن يعلم، ربما في السعودية 2034 نرى العالم أجمع حاضرًا!