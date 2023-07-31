كأس الملك سلمان | بيتسو موسيماني يقود الوحدة للتأهل لربع النهائي وشباب بلوزداد يودع

الوحدة الإماراتي أول المتأهلين عن المجموعة الرابعة

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نجح الوحدة الإماراتي بقيادة المدرب الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، في الصعود لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، بعد الفوز أمام شباب بلوزداد الجزائري بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

هدف المباراة الأول جاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة فقط، وسط محاولات دفاعية لتشتيت الكرة خارج منطقة الجزاء من الفريق الجزائري، وصلت الكرة لفاكوندو دانيال الخالي تمامًا من الرقابة، ليسدد في الشباك بنجاح.

ومن خطأ دفاعي قاتل لشباب بلوزداد في الدقيقة 60 من عمر المباراة، أرسل المدافع الكرة للخلف أمام مرمى فريقه، ليسكنها نجم الفريق الإماراتي كريستيان جوانكا الشباك بسهولة، مضيفًا الهدف الثاني لفريقه.

فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه للفريق الجزائري قبل نهاية المباراة بست دقائق فقط، عن طريق تسديدة صاروخية من وسط الملعب بأقدام أيمن بوقرة من ركلة حرة.

هذه الهزيمة هي الثانية لبلوزداد، ليودع البطولة بصفر من النقاط، فيما صعدت كتيبة موسيماني لربع النهائي حاصدة ست نقاط من مباراتين، لكن في انتظار مواجهة الرجاء المغربي والكويت الكويتي لتحديد مركزه في المجموعة الرابعة.

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