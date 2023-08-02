كأس الملك سلمان | الهلال ينقذ نفسه ويرافق السد لربع النهائي والوداد والأهلي يودعان

الهلال حصد أخيرًا أولى ثلاث نقاط له في البطولة بعد التعثر في جولتين، لكنها كانت كافية لعبوره للدور المقبل

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حسم الثنائي الهلال السعودي والسد القطري تأهلهما لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، عن المجموعة الثانية، بعد نهاية الجولة الثالثة ودور المجموعات.

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الزعيم السعودي حقق الفوز أمام الوداد المغربي بثنائية مقابل هدف وحيد، ليحصد أول ثلاث نقاط له منذ بداية مشواره في المجموعة.

البداية كانت مغربية، إذ تعاطف القائم مع وداد في النصف ساعة الأولى من المباراة، وتصدى لرأسية مباغتة من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لتحرم الزعيم من هدف محقق.

لكن قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق فقط، نجح سافيتش في افتتاح التهديف في اللقاء، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى بأقدام الظهير سعود عبد الحميد، وضعها بسهولة في الشباك.

ومع الدقائق الأولى من الشوط الثاني، أدرك الفريق المغربي التعادل بتسديدة صاروخية من وسط الملعب، لكن حكم اللقاء قام بإلغائه بداعي وجود خطأ لصالح سالم الدوسري قبل التسديد، وسط اعتراضات واسعة من المغاربة.

محاولات الوداد نجح في هز شباك عبد الله المعيوف، إذ سدد زكريا دراوي تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لتعود المباراة لنقطة التعادل.

ومع الدقيقة 66 من عمر المباراة، أعاد روبن نيفيش التقدم للأزرق من جديد، من تسديدة من داخل منطقة الـ18.

هذا الفوز رفع رصيد الأزرق للنقطة الرابعة، إذ كان قد تعادل في مباراة وخسر أخرى من قبل، ليرتقي وصافة المجموعة، فيما ودع الوداد برصيد نقطتين فقط.

وفي الإطار نفسه، حقق الزعيم القطري فوزًا في الوقت القاتل أمام الأهلي الليبي بهدف نظيف، ليصعد متصدرًا المجموعة.

الهدف جاء قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بدقيقة واحدة، عبر تسديدة البرازيلي أوتافيو من داخل منطقة الجزاء.

هذا الفوز رفع رصيد السد للنقطة السابعة، ليرافق الهلال لربع النهائي، ويلحق الأهلي بالوداد عائدين لبلادهما.

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