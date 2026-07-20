"فرصة عظيمة للاحتفال بالمئوية" .. رئيس كونميبول يعلن إقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبًا

رئيس الاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم (كونميبول)، أليخاندرو دومينجيز، يسلط الضوء على نسخة 2030 من كأس العالم، فمن خلال رسالة نُشرت على حسابه الرسمي X، أطلق رئيس كرة القدم في أمريكا الجنوبية شائعة من شأنها إثارة الجدل حول شكل البطولة ومواقع استضافتها، والتي ستحتفل بالذكرى المئوية لأهم مسابقة كروية عالمية.

وترسم التصريحات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي سيناريو رياضيًا ولوجستيًا ثوريًا، إذ كتب دومينجيز: «البطولة القادمة ستُقام على أرضنا! في عام 2030، ستُقام بطولة كأس العالم في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي»، مؤكدًا على الرغبة في إعادة البطولة إلى الأماكن التي انطلقت منها.

إلا أن التغيير الأهم يتعلق بعدد المنتخبات المشاركة، مضيفًا: «فرصة عظيمة لكرة القدم للاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم من خلال بطولة تضم 64 فريقًا».

وفي حال تأكدت هذه التوقعات رسميًا، فسوف نشهد توسعًا إضافيًا في حجم هذا الحدث.