"امنحوا الجميع الفرصة" .. فينجر يبدي رأيه في نسخة فريدة من كأس العالم بها 189 دولة!

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بطولة فريدة من نوعها تقام حاليًا في أذربيجان

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أشاد المدير الفني السابق لآرسنال، أرسين فينجر، بنجاح النسخة الافتتاحية من كأس العالم ومهرجان الفيفا لمنتخبات تحت 15 عامًا في باكو عاصمة أذربيجان.

وبعد أن شاهد 189 اتحادًا عضوًا يتنافسون بنظام مُطوّر يضم ثمانية لاعبين لكل فريق. ويرى الفرنسي، الذي يشغل منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، أن الحدث يقضي على الفجوة بين الدول الناشئة والدول الراسخة.

مهرجان الناشئين العالمي يجمع الأمم

أعرب فينجر عن سعادته بالطريقة التي جمعت بها البطولة التي تستمر أسبوعًا كاملًا أكثر من 3000 لاعب ومدرب ومسؤول في العاصمة الأذربيجانية منذ انطلاقها في 22 أكتوبر.

وقد صادق عليها مجلس الفيفا في ديسمبر 2025 للاعبين المولودين في عامي 2011 أو 2012، وتُقام المنافسة على ملاعب أصغر مساحةً وبشوطين مدة كل منهما 20 دقيقة.

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وتقام بها نحو 1000 مباراة على 20 ملعبًا في وقت واحد في مجمّع هوفسان للمنافسات الذي شُيّد خصيصًا لهذا الغرض.

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نظام معدّل يقلّص الفارق بين الدول

يتألف كل وفد من 14 لاعبًا وما يصل إلى ستة أعضاء من الطاقم، ويتنافسون في أربع أو خمس مباريات ضمن مجموعات بنظام الدوري من دور واحد، مصنّفة وفق تصنيفات المنتخبات الأولى والناشئين، قبل أن ينتقلوا إلى ست فئات أداء لخوض أربع أو خمس مباريات أخرى.

وفي حديثه عن أجواء البطولة وهيكلها، قال فينجر: «حسنًا، أول ما يتبادر إلى الذهن هو صورة السعادة والحماس، لأن رؤية العالم كله مجتمعًا هنا، وتنظيم بطولة تضم ما يقارب 190 منتخبًا وإنجاز ذلك كله في أسبوع واحد، ومنحهم فرصة العيش في المكان نفسه. يبدو اللاعبون سعداء للغاية وملتزمين إلى أقصى حد، ورؤية العالم كله على هذا النحو، متحدًا، يتواصل ويرقص ويلعب، هو بالضبط ما ينبغي لكرة القدم أن تفعله دائمًا.

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«أستطيع القول إن الأمر يسير على ما يرام تمامًا. أردنا أن يكون العدد مقلّصًا، لا 11 ضد 11، لأن الفارق بين الدول سيكون كبيرًا جدًا. وأردنا كذلك مباريات أقصر، كما تعلم، كي يتمكن الجميع من مواجهة الجميع.

«في الحياة، عندما تحب رياضةً ما، تريد أن تعرف مستوى براعتك. لذا، عليك أن تلعب ضد الجميع، حتى تلعب المنتخبات، الدول الأصغر، ضد الدول الأكبر، ويمكنها بعد ذلك أن تعود إلى بلادها، مفعمةً بالأحلام واللحظات السعيدة بالتأكيد، ولكن أيضًا يمكنها أن تعرف ما الذي عليها التركيز عليه للتطور لأنها تعرف أين تقف. لكنه كذلك، بالنسبة لنا، في تطوير الفيفا، أمر بالغ الأهمية.»

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الدول الكروية الأصغر تكتسب الثقة

وشرحًا لكيفية مساعدة اختبار النفس أمام منافسين من النخبة المواهب الناشئة على إدراك إمكاناتها، أضاف الفرنسي البالغ من العمر 77 عامًا: «لا أعتقد أن أي دولة تستحق أن تحقق نجاحًا أكثر من غيرها، لكن العدد يلعب دورًا. غير أننا رأينا دولًا كثيرة أصغر، كما تعلم، تنافس الدول الأكبر، لذا من المهم أن تلتقي، وكما قلت لك، يمكنها أن تنافس.

«عندما تنافس، فإنك ببساطة تكتشف: ”لحظة، أنا أفضل مما كنت أظن.“ وإذا فعلت هذا وذاك، يمكنني أن أنافس الأفضل. إذن هذه هي الفرصة. تريد فرصةً للتطور. حين تقول: ”امنح كل موهبة فرصة“، فالأمر يتعلق بالفرصة. هنا يمكنهم أن يأتوا ويلعبوا ويكتشفوا أن لديهم الجودة اللازمة للوجود على أعلى المستويات.»

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نهائيات مبهرة تسبق توسّع البطولة

ستبقى كل دولة مشاركة في المنافسة حتى آخر يوم مباريات يوم الجمعة 30 أكتوبر، حين يُتوّج الفائزون في جميع الفئات الست في قاعة كريستال هول في باكو، ويحرز أبطال الفئة A اللقب العام.

وعقب منافسة الفتيان هذا العام، ستشهد نسخة عام 2027 مشاركة منتخبات الفتيات من مختلف أنحاء العالم. واعتبارًا من عام 2028 فصاعدًا، ستُدعى جميع الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211 اتحادًا للمشاركة بمنتخبات للفتيان والفتيات في منافستين منفصلتين.