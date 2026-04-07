كاي هافرتز يمنح أرسنال المتواضع الفوز في اللحظات الأخيرة أمام سبورتينغ لشبونة

فاز أرسنال في اللحظات الأخيرة من مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، خلال زيارته لفريق سبورتينغ برتغال. وفي لشبونة الممطرة، سجل كاي هافرتز الهدف الوحيد قبل نهاية المباراة بوقت قصير: 0-1. وستُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل الساعة 21:00 في استاد الإمارات.

كان سبورتينغ على وشك أن يغيب تمامًا عن ربع النهائي. خسر البرتغاليون مباراة الذهاب في دور الـ16 بنتيجة 3-0 أمام ف.ك. بودو/غليمت، لكنهم حققوا عودة قوية في مباراة الإياب على أرضهم: 5-0 بعد الوقت الإضافي. أما أرسنال، فقد أقصى باير ليفركوزن في دور الـ16 بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

أرسنال، الذي خاض المباراة بدون جوريين تيمبر المصاب، تعرض لضغط شديد منذ بداية المباراة المثيرة. فقد سدد ماكسيميليانو أراوجو كرة قوية ارتطمت بالعارضة بعد تمريرة رائعة من أوسمان ديوماندي، ثم سدد الظهير الأيسر نفسه تسديدة بعيدة مرت فوق المرمى بقليل.

بعد ذلك، ظهر أرسنال أيضًا. كادت رأسية ديوماندي من ركلة حرة لمارتن أوديجارد أن تسجل هدفًا في مرماه، ثم ارتطمت الكرة من الركلة الركنية التالية لنوني مادويكي بالعارضة مباشرة. وهكذا، كان كلا الفريقين قد ارتطم بالعارضة مرة واحدة بعد ربع ساعة من المباراة.

كانت بداية المباراة واعدة، لكن ما قدمه الفريقان في بقية الشوط الأول كان مخيباً للآمال. باستثناء تسديدة أوديجارد التي تصدى لها روي سيلفا، لم تكن هناك فرص تذكر.

بشكل عام، كان سبورتنج هو الفريق الأفضل في الشوط الأول. بعد الاستراحة، كان أرسنال هو الأفضل لفترة طويلة. سدد لياندرو تروسارد كرة خارج المرمى، وتصدى روي سيلفا لمحاولات أوديجارد وغابرييل مارتينيلي، ورأى مارتين زوبيمندي هدفه الأول يُلغى بسبب تسلل فيكتور جيوكيريس قبله.

لكن سبورتينغ كان يشكل تهديدًا من حين لآخر، لا سيما قرب نهاية المباراة. بعد تمريرة من أراوجو المتألق، سدد فرانسيسكو ترينكاو الكرة بعيدًا عن المرمى، وفي الدقائق الأخيرة كاد جيني كاتامو أن يسجل هدفًا ثلاث مرات. في البداية سدد الكرة بعيدًا عن المرمى بقليل، ثم تصدى ديفيد رايا ببراعة لكل من رأسية وتسديدة له.

وبذلك بدا أن الفريقين يتجهان نحو تعادل سلبي، لكن هافرتز غير هذا الوضع قبل نهاية المباراة بقليل. أرسل مارتينيلي تمريرة جميلة إلى زميله الألماني الذي دخل بديلاً، ليصبح وجهاً لوجه مع روي سيلفا، وسجل هافرتز الهدف: 0-1.