كاييخون يؤكد أن "نسور العاصمة" هم وجبته المفضلة في إيطاليا

لاتسيو هو الضحية المفضلة للاعب ريال مدريد السابق في إيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتهى الشوط الأول من مباراة نابولي ضد لاتسيو في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي بتقدم أصحاب ملعب سان باولو بهدفين دون رد.

وأحرز خوسيه كاييخون هدف نابولي الأول فيما أضاف ميليك أركاديوش الهدف الثاني من تسديدة رائعة استغل بها كرة ثابتة قريبة من منطقة جزاء نسور العاصمة.

ويُعد هذا الهدف هو السادس للجناح الإسباني ضد لاتسيو في السيري آ، ليؤكد أن البيانكوشيلستي هو ضحيته المفضلة في البطولة، إذ لم يُسجل هذا العدد من الأهداف ضد أي فريق آخر في البطولة.

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يُذكر أن كاييخون انضم لنابولي قادمًا من ريال مدريد بطلب من المدرب رفائيل بينيتيز صيف 2013 مقابل 9.5 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت وهو يُمثل جزءً مهمًا من منظومة نابولي الهجومية بجانب لورينزو إنسينيي والمهاجم الثالث، سواء كان جونزالو هيجواين أو ميليك أركاديوش أو دريس ميرتينز، وقد أحرز مع الفريق 74 هدفًا وصنع 73.