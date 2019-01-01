كايو: لدينا خبرة التعامل مع جمهور الأهلي السعودي وعلينا الحسم بالوقت الأصلي

الوصل في مواجهة صعبة أمام الراقي لحسم المتأهل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد كايو؛ محترف الوصل الإماراتي، على قدرة فريقه على خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال من داخل الأراضي السعودية وإن كان يرى المباراة صعبة.

من المقرر أن يلتقي الوصل مع الأهلي السعودي اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في إياب ربع النهائي.

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وقال كايو، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "ستكون مباراة صعبة للغاية، نحن نعلم تمامًا قوة الأهلي، لكن فريقنا قوي كذلك ولدينا لاعبين مميزين كما يمتلك خصمنا، وجاهزون تمامًا للمباراة".

وأضاف: "بالتأكيد الأجواء في الإياب بالسعودية مختلفة عن الذهاب، المدرجات ستكون ممتلئة للغاية، لكننا خضنا مباريات جماهيرية أمام الأهلي المصري والاتحاد السعودي من قبل، ما يشغلنا فقط هو تقديم مباراة كبيرة والعودة ببطاقة التأهل".

لاعب الوصل اختتم: "أتمنى أن نحسم المباراة في الوقت الأصلي، نحتاج لإحراز هدف وعدم استقبال أي أهداف، لأن التعادل السلبي ليس في صالحنا، وواثقون في الخروج بنتيجة إيجابية".

يذكر أن لقاء الذهاب على استاد زعبيل، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، حيث خطف كايو هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.