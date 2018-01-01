كايو لجول - مواجهة ريال مدريد ستكون أسهل في غياب راموس

البرازيلي كايو أحد أكثر لاعبي العين الإماراتي سعادة بعد تحقيق فوز كبير على حساب ريفر بليت الأرجنتيني

خاص جول

عندما كان طفلاً في البرازيل، كان كايو يمتلك طموحاً كبيراً في لعب كرة القدم بشكل احترافي، ودخل في رهان مع نفسه من أجل تحقيق هذ الحلم، وبالفعل كانت البداية عندما ذهب إلى اليابان حيث لعب لصالح نادي كاشيما أنتلرز الياباني، قبل أن يرحل إلى الإمارات وبالتحديد نادي العين.

وكان البرازيلي كايو أحد أكثر لاعبي العين الإماراتي سعادة بعد تحقيق فوز كبير على حساب ريفر بليت الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، كان يمتلك اللاعب العديد من الأسباب التي تجعله فخوراً بنفسه بعد هذه المواجهة، وكان لكايو حوار خاص مع جول كشف فيه العديد من الكواليس.

في البداية نوجه لك التهنئة على الفوز الكبير الذي حققه العين ووصوله إلى نهائي مونديال الأندية على حساب ريفر بليت؟ اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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نحن سعداء جداً بهذا الانتصار الكبير، وبالتأكيد الفوز أمر مميز أمام فريق بطل مثل ريفر بليت، مشيراً إلى أنهم قدموا أفضل ما لديهم من أجل تحقيق هذا الانتصار الرائع، للوصول إلى المباراة النهائية.

هل استهان فريق ريفر بليت بمواجهة العين؟

لا اعتقد ذلك، فهم فريق قوي جداً وبالفعل نجحوا في تحويل النتيجة على الرغم من تأخرهم بهدف نظيف في بداية المباراة، ومساهمة هدفي في عودة نتيجة التعادل أمر يدعو بالفخر بالنسبة لي، كذلك فريق العين أكد أنه يمتلك شخصية قوية بقدرته على العودة في المباراة من جديد على الرغم من قوة المنافس، وما ساعدنا في ذلك هو جودة اللاعبين المتواجدة بالفريق العيناوي.

سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بالزي الإماراتي أثناء الجولة الترفيهية لفريقه في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قبل مباراة نهائي مونديال كأس العالم للأندية! 🇦🇪



(📸: IG/sergioramos) pic.twitter.com/gzFuUh2H3S — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 20, 2018

ما هو سر وصول العين إلى نهائي هذه البطولة؟

بالتأكيد لا يوجد سر، ولكن الأمر كان تقديم أفضل ما لدينا ليس إلا، ونحن بالفعل قدمنا كل ما لدينا في البطولة، وهو ما منحنا ميزة كبيرة أمام المنافسين، وبالتأكيد لا يُمكن إغفال دور جماهيرنا، وهو ما يمنحنا مزيد من القوة.

هل تتوقع توافد جماهير العين إلى أبوظبي لدعمكم في النهائي؟

نعم بالتأكيد هو أمر هام وطبيعي، خاصة وأن المباراة ستكون أمام ريال مدريد بطل أوروبا، وسيكون هدفنا تقديم مباراة جيدة من أجلهم.

قبل مباراة النهائي هل تمنيت مواجهة ريال مدريد أمام كاشيما الياباني؟

تمنيت مواجهة ريال مدريد وهو ما كان، والأهم كان بالنسبة لي هو تواجدنا في هذه المباراة، ولا يمكن التقليل من كاشيما فهو فريقي السابق وكنت أدعمهم.

ستواجه غداً السبت لاعبين كبار على الصعيد الدفاعي أمثال راموس، كارفخال، فاران، مارسيلو .. كيف ترى هذه المواجهة؟

أعتقد أن مارسيلو هو من سيكون أمامي لأنني سألعب على الناحية اليمنى، وستكون مواجهة قوية أمام ابن جلدتي، بجانب انه لاعب ممتاز.

لو هناك إمكانية لغياب لاعب عن ريال مدريد فمن تختار؟

بالتأكيد أختار سيرجيو راموس فهو مدافع عظيم ومن الصعب تخطيه كما أن قائد ممتاز لفريقه، وغيابه يجعل المواجهة أسهل.