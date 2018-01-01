كايو: فخور بالعين وكنا نعلم أننا سنتأهل

البرازيلي سجل هدف التعادل للزعيم، وقاده لصناعة التاريخ بالتأهل لنهائي كأس العالم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب البرازيلي كايو؛ محترف العين الإماراتي، عن سعادته بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018، موضحًا أنه رفقة زملائه قدموا 100% من عطائهم حتى نجحوا في مهمتهم.

وتأهل الزعيم للنهائي لأول مرة في تاريخه بعدما تغلب على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ركلات الترجيح تبتسم للعين - فكم مرة تنصر العرب في مونديال الأندية؟

كايو قال، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب اللقاء: "فخور جدًا بفريقي، وسعيد للغاية، أود أن أشكر الجماهير وزملائي، قدمنا 100 بالمئة في العطاء، كانت مباراة صعبة، لكننا كنا نعلم أننا سنقدم 100 بالمئة من عطائنا حتى نجحنا في مهمتنا".

البرازيلي هو من سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 51 من عمر المباراة، بعدما كان يبرج تقدم أولًا للعين في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول.

وينتظر العين أن يلاقي في النهائي الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام كاشيما إنتلرز الياباني، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.