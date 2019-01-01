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الدوري الإنجليزي الممتاز

كايل واكر يمسح تغريدة سخر فيها من ليفربول

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إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قام اللاعب الإنجليزي، كايل واكر، بالسخرية من ليفربول عقب تعادله أمس مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل ليفربول في توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 7 نقاط ليكتفي بفارق 5 نقاط، رغم خسارة السيتيزين بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين.

ورغم تقدم ليفربول المبكر بهدف ساديو ماني، إلا أن المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، سجل التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وقام واكر باستخدام صورة سابقة لزميله أثناء التواجد في كأس العالم الأخيرة مع صديقته، ونشرها بتعليق: "لقد اعتقدوا أنهم سيصبحون في الصدارة بفارق 7 نقاط".

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Kyle Walker Twitter Post

إلا أن اللاعب قام مسح التغريدة بشكل سريع، والتي ظهر فيها ماجواير صاحب هدف تعادل الثعالب.

واكر نفسه كان قد نشر تغريدة سابقة، يسخر فيها من الأشخاص الذين يقومون بمسح تغريداتهم.

وسيلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال ثم إيفرتون، قبل مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

في حين يلتقي ليفربول مع وست هام وبورنموث في الجولتين المقبلتين، قبل لقاء مانشستر يونايتد.

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