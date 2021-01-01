كايكي: موهبة مانشستر سيتي الجديدة التي تُكنى بـ"نيمار صاحب القدم اليُسرى"

صاحب الـ17 عامًا وابن أكاديمية فلومينسي أبدع في السنوات الأخيرة ليضمن انتقاله إلى كتيبة بيب جوارديولا في صفقة بلغت قيمتها 21.5 مليون جنيه استرليني..

يُمكن أن تفتخر البرازيل باحتوائها على بعض من أفضل أكاديميات كرة القدم حول العالم، وسيكون فلومينسي جزءًا أساسيًا من هذه الصروح الضخمة.

أنتجت أكاديمية التريكولور لاعبين على أعلى مستوى مثل مارسيلو ظهير ريال مدريد وفابينهو لاعب ليفربول، إلى جانب التوأم رافاييل وفابيو في مانشستر يونايتد.

وعلى مدار السنة الأخيرة أصبح واضحًا أن جيلًا ذهبيًا يُجرى إعداده في البرازيل على وشك البزوغ، بقيادة لاعب أُطلق عليه "نيمار صاحب القدم اليسرى".

هذا اللاعب هو كايكي البالغ من العمر 17 عامًا، والذي حصل على لقب هداف بطولة البرازيل تحت 17 عامًا بتسجيله 12 هدفًا العام الماضي، وعندما توِّج فلومينسي معه باللقب.

على الرغم من عدم ظهوره مع الفريق الأول بعد، كانت تلك العروض كافية لإقناع مجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك ليفربول وشاختار دونيتسك، بإمكانياته.

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كان مانشستر سيتي هو الذي فاز بسباق التوقيع معه، ومع ذلك، فإن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز يستعد الآن لدفع 9 ملايين جنيه استرليني (12 مليون دولار) للتعاقد مع كايكي وزميله في الفريق ميتينهو.

أشارت التقارير في البرازيل إلى أن سيتي قد ينتهي به الأمر بدفع ما يصل إلى 21.5 مليون جنيه استرليني (30 مليون دولار) مقابل كايكي، ليكون بذلك أغلى عملية بيع في تاريخ فلومينسي.

لكن، ما الذي يجعله جيدًا جدًا إلى هذا الحد؟

رد جيلهيرمي توريس، مدرب فلومينسي تحت 17عامًا على هذا التساؤل في حوار مع موقع جول قال خلاله "كايكي لاعب يتميز كثيرًا بجودته الفنية خاصةً فيما يتعلق بالمواجهات الفردية، وأيضًا بجودته أمام المرمى".

كما أضاف "إنه أيضًا ذكي جدًا، ويبحث عن المساحات الفارغة في الملعب ولديه قدرة جيدة على تقديم التمريرات الحاسمة لزملائه في الفريق".

"بالإضافة إلى ذلك، لديه عقلية رابحة وتنافسية، وهو أمر مهم للاعب رفيع المستوى. نمت مرونته مع نضجه، وهو يتعلم كيفية التعامل مع الشدائد."

في الواقع، لم كايكي غريبًا أبدًا في الشدائد..

في سن الثامنة من عمره، فشلت محاولة كايكي للانضمام إلى فريق فلومينسي لكرة الصالات، كانت انتكاسة ربما تُنهي مسيرته في الملاعب، لكن الأمر لم يسر كذلك أبدًا.

بدعم من والده، انضم كايكي إلى فريق في مدرسة مانجويرا سامبا الشهيرة، وهي مؤسسة معروفة تقليديًا بكونها فائزًا منتظمًا في ريو كرنفال من البراعة الرياضية.

بعد ذلك صادفه أحد كشافة فلومينسي وتابعه في مباراة تألق فيها كثيرًا، ليُتمم انتقاله بعدها إلى أكاديمية النادي ويحقق حلمه البائد في الثامنة من عمره.

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على الرغم من أنه يلعب بقدمه اليسرى بشكل طبيعي، فقد وجد كايكي مكانًا لنفسه على الجانب الأيمن من الهجوم في السنوات الأخيرة، مع سرعته وسيطرته الدقيقة وقدرته على الخداع، مما جعله كابوسًا لظهير الخصم.

سيتي حريص الآن على صقل هذه المهارات في السنوات المقبلة، على الرغم من أنه سيتعين عليهم التحلي بالصبر، حيث لم يُسمح لكايكي بمغادرة البرازيل إلى ناديه الجديد حتى عيد ميلاده الثامن عشر في يونيو.

في الوقت الحالي، إذن، هناك أمل بين أنصار فلومينسي في أن تتاح لهم الفرصة لرؤية كل من كايكي وميتينهو يكسبان أول ظهور للفريق الأول لنادي طفولتهما قبل مغادرتهما.

إلى أين سيذهبون من فلومينسي؟ الأمر لا يزال مجهولًا ، حيث تشير مجموعة سيتي جروب باستمرار أن كلا اللاعبين قد يقضيان وقتًا أولاً مع أحد الأندية الشقيقة لمانشستر، تمامًا كما يفعل لاعب الوسط الحائز على كأس العالم تحت 17 عامًا دييجو روزا حاليًا مع فريق لوميل من الدرجة الثانية البلجيكي بعد انتقاله من جريميو في يناير.

زعمت تقارير صحفية أن لاعب خط الوسط ميتينهو قد يكون جاهزًا لفترة في فرنسا مع تروي عند وصوله إلى أوروبا، لكن موهبة كايكي الذي يُصنف هي كـ"نيمار صاحب القدم اليُسرى" قد تتجه مباشرة إلى مانشستر.

وعد كايكي العام أن يحقق لقب الدوري تحت 17 عامًا لفلومينسي وكذلك بأن وزملائه سيمنحون النادي مستقبلًا مشرقًا، ورغم أنه من غير المرجح أن يقدم إضافة كبيرة لناديه الآن، لكن ثمن بيعه لمانشستر سيتي يؤكد أنه سيفي بعهده!