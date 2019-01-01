كايخون: واثقون من قدرتنا على إقصاء آرسنال

كايخون يراهن على قدرة نابولي على إقصاء آرسنال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم نادي نابولي خوسيه ماريا كايخون إن فريقه قادر على تخطي عقبة آرسنال والتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وسيحل آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نابولي مساء غد الخميس على ملعب سان باولو في إياب الدور ربع النهائي من اليوروبا ليج.

وقبل المواجهة، تحدث المدرب كارلو أنشيلوتي عن قدرة نابولي على اجتياز هذا الاختبار الصعب الذي سينتظرهم مساء الخميس.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن قد انتهت بفوز آرسنال بهدفين مقابل لا شيء.

وحول ذلك، قال خوسيه ماريا كايخون إنه وزملاءه لديهم يقين في قدرة نابولي على تحقيق الريمونتادا ضد آرسنال إيابًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "آرسنال خصم صعب ونجح في الفوز علينا بهدفين للا شيء الأسبوع الماضي، ولكن هذا لا يعني أننا أقصينا من البطولة"

وتابع: "اللعب في سان باولو له طابع مختلف، سنتسلح بجماهيرنا في المقام الأول من أجل الفوز على آرسنال غدًا"

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يذكر أن نابولي يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي خلف المتصدر يوفنتوس ومتفوقًا على صاحب المركز الثالث إنتر ميلان.