كاهيل يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي

بعد رحلة طويلة كانت أبرز محطاتها مع إيفرتون الإنجليزي

قرر لاعب الوسط الأسترالي تيم كاهيل، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد نهاية عقده في الدوري الهندي.

صاحب الـ39 عاماً ينتهي عقده مع نادي جامشيدبور الهندي قبل بداية شهر إبريل القادم، ولن يقوم كاهيل بتجديده أو الانتقال لأي نادي آخر.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن اللاعب سيعتزل الكرة فور نهاية عقده مع ناديه الحالي.

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وقال اللاعب تعليقاً على هذه الخطوة:"بعد مسيرة امتدت لـ 22 عاماً كنت أود الاستمرار، تمتعت بفترة جيدة في الهند".

وأضاف:"لكني الآن رجلاً كبيراً للعب كرة القدم، اهتمامي حالياً ينصب على التليفزيون والحصول على رخصة تدريب وقضاء بعض الوقت مع عائلتي".

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يذكر أن إيفرتون هو النادي الأبرز الذي لعب له كاهيل، حيث شارك في 276 مباراة في الفترة من 2004 وحتى 2012.

ونجح كاهيل في تسجيل 68 هدف مع إيفرتون، قبل الانتقال للعب في الدوري الأمريكي والأسترالي ونادي ميلول الإنجليزي ثم الهند في أغسطس الماضي.