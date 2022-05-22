كان يطمح في تجاوز صلاح .. سون: أضعت فرصًا سهلة وزملائي منحوني لقب الهداف

عبر الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم نادي توتنهام عن سعادته بعد أن نجح في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي لموسم 2021-22.

سون تمكن من تسجيل 23 هدفًا خلال منافسات موسم 2021-22 في الدوري الإنجليزي، ليتقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول.

وتمكن سون من تسجيل هدفين في مباراة توتنهام أمام نوريتش سيتي بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، وفي الوقت نفسه سجل صلاح هدفًا في مرمى وولفرهامبتون، ليتساوى الثنائي في صراع الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي.



سون تحدث في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بعد الحصول على الجائزة قائلًا: "إنه أمر لا يُصدق، لا أصدق حقًا، لقد تأثرت حقًا، حلمت بها عندما كنت طفلًا، وهي الآن بين يدي، أنا لا أصدق ذلك".

وأضاف: "حتى لحظة تسجيل هدفي كنت محبطًا حقًا لأنني أضعت الكثير من الفرص، أخبرت اللاعبين أنني أضعت أسهل الفرص وسجلت واحدة من الأصعب".

وتابع: "لم أستسلم، أردت التسجيل اليوم، والفريق ساعدني كثيرًا، بين الشوطين أرادوا مساعدتي، ويمكن رؤية ذلك".

وأردف: "كان هذا الموسم درسًا رائعًا، الموسم المقبل يمكننا أن نتطلع إلى دوري أبطال أوروبا، نستحق أن نكون هناك".

وأكمل: "كونتي يعطينا الكثير من الأشياء المختلفة، قبل قدومه إلينا لم يصدق أحد أننا سنصل إلى دوري أبطال أوروبا".

واختتم سون عن جائزته: "إنها ثقيلة حقًا، لم أكن أتوقع ذلك، اليوم كان رائعًا وعظيمًا بالنسبة لي".

يذكر أن توتنهام تمكن من الحصول على المركز الرابع في موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي، بعد أن حصد 71 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن آرسنال الخامس.

وأكمل "سبيرز" بحصوله على المركز الرابع عقد المتأهلين من الدوري الإنجليزي إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي.

اقرأ أيضًا ..

تشكيل الموسم في الليجا | حضور طاغٍ للريال ومساهمة ضئيلة من برشلونة!

أداء صلاح البطولي غير كافٍ .. ردود أفعال خسارة ليفربول للدوري

جوارديولا يشتري البطولات .. اتهام ينفيه أنشيلوتي!