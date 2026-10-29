"كان يستحق أفضل من ذلك بكثير" .. لويس إنريكي غاضب من ترتيب نجم باريس سان جيرمان في جائزة الكرة الذهبية!

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أصداء حفل لندن تدوي بين كبار أوروبا

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دافع لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن لاعب وسط فريقه فيتينيا بعدما حلّ النجم البرتغالي في المركز الرابع عشر بترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مؤكدًا أنه كان يستحق مركزًا أعلى بكثير نظرًا إلى تأثيره الفني الاستثنائي.

فيتينيا يتراجع في ترتيب الكرة الذهبية

حلّ فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، في المركز الرابع عشر بترتيب الكرة الذهبية لعام 2026، متراجعًا بعدما احتل المركز الثالث على منصة التتويج في 2025.

وجاء صانع الألعاب البالغ من العمر 26 عامًا خلف الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ المتوج بالجائزة، وزميله المغربي أشرف حكيمي الذي حلّ في المركز الثالث عشر.

ولا يزال فيتينيا عنصرًا محوريًا في وسط ملعب باريس سان جيرمان، بعدما قاد النادي إلى لقبين متتاليين في دوري أبطال أوروبا عامي 2025 و2026.

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ورغم تراجعه في الترتيب، دافع المدرب لويس إنريكي بحماس عن لاعب وسطه الأساسي.

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إنريكي يشيد بالقدرات الفنية الفريدة للمايسترو

وفي حديثه قبل مواجهة باريس سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي، أعرب إنريكي عن استيائه من المركز الذي وضع فيه المصوّتون فيتينيا، حيث قال: "نعرفه جيدًا، لذا لسنا متفاجئين. إنه لمن دواعي سرورنا حقًا أن يكون لدينا لاعب يتمتع بمثل هذه القدرات الفنية والبدنية".

وأضاف: "مستواه مذهل. نحن سعداء جدًا بوجود لاعب من طرازه لدينا، رغم أنه لم يحتل المركز الذي يستحقه في ترتيب الكرة الذهبية. إنه موهوب للغاية... يستحق مركزًا أفضل في ترتيب جائزة الكرة الذهبية".

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قائد إيقاع الوسط يحتفظ بدوره الحيوي في منظومة باريس سان جيرمان

جعلت معدلات عمل فيتينيا، وقدرته على التعامل مع ضغط المنافس وصناعة اللعب، منه عنصرًا لا غنى عنه في منظومة إنريكي.

ومنذ انضمامه من بورتو في يونيو 2022، أحرز اللاعب الذي سبق أن لعب مع وولفرهامبتون واندررز على سبيل الإعارة أربعة ألقاب في الدوري الفرنسي ولقبين في كأس فرنسا.

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كما اختير ضمن تشكيلة فيفبرو لأفضل 11 لاعبًا في العالم لعام 2025، بعد تحقيق ثلاثية قارية تاريخية.

فيتينيا يعيد تركيزه إلى المنافسات المحلية والأوروبية

يعيد فيتينيا تركيزه بالكامل إلى مهامه داخل الملعب، بينما يسعى باريس سان جيرمان إلى توسيع فارق صدارته للدوري الفرنسي.

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ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب البرتغالي الدولي مواجهة لوهافر على ملعب ستاد أوسيان، حيث توقع إنريكي أن يحافظ قائد خط وسطه على مستواه المتميز.