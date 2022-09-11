"كان يجب أن أغتنم الفرصة" .. بوتر يفسر قراره بقبول تدريب تشيلسي

جراهام بوتر يشرح لجماهير برايتون السبب الذي دفعه للرحيل عن الفريق من أجل تدريب تشيلسي.

وجه جراهام بوتر، المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي، رسالة عاطفية إلى جماهير برايتون، ناديه السابق، للكشف عن الأسباب التي دفعته لقبول مهمة تدريب الفريق اللندني.

وانتقل بوتر بشكل مفاجئ لتدريب تشيلسي، بعد أن قرر "البلوز" إقالة الألماني توماس توخيل من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم.

ماذا قال بوتر؟

شرح بوتر قراره بالرحيل عن نادي برايتون في تصريحات للموقع الرسمي لناديه السابق، أكد خلالها على عاطفته الكبيرة للنادي وجماهيره.

وقال بوتر: "لقد مرت ثلاث سنوات رائعة مع نادٍ غير حياتي، وأريد أن أتوقف لحظة لأقول وداعًا لكم جميعًا".

وأضاف: "لقد جعلتم هذه فترة خاصة للغاية من مسيرتي، إنني أودع ناديًا عظيمًا، والذي سيعني لي ولعائلتي الكثير دائمًا".

وتابع: "بالنسبة للبعض، أدرك أن التغيير الذي يحدث فجأة في كرة القدم قد يكون من الصعب قبوله، قد لا أتمكن من إقناعكم جميعًا على مسامحتي عن رحيلي، لكني على الأقل أود أن أغتنم الفرصة لأقول لكم جميعًا، شكرًا".

واختتم بوتر: "آمل أن يتفهم الجميع أنه في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، شعرت أنه يتعين علي اغتنام فرصة جديدة. أشعر أنني شخص أفضل ومدرب أفضل بسبب التجارب التي مررت بها هنا، لم يكن كل تشكيل أو قرار للفريق مثاليًا، لكن النادي خلق بيئة منحتني الفرصة لارتكاب الأخطاء والتعلم منها ثم تحسينها".

ما التالي بالنسبة إلى جراهام بوتر؟

تم تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة إنجلترا يوم الخميس الماضي.

لكن من المنتظر أن يظهر بوتر على مقاعد البدلاء للمرة الأولى مع تشيلسي خلال مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.