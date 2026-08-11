كان قريبًا للغاية ولهذا فشلت الصفقة.. سلوت كاد يتفق على تدريب منتخب هولندا!

كان آرني سلوت أقرب بكثير مما كان معروفًا سابقًا لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الهولندي. وفقًا ليوري مولدر، كان المدرب قد توصل فعليًّا إلى اتفاق مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم، وكان قد اختار بالفعل جون هيتينجا ليكون مساعده، قبل أن ينسحب في اللحظة الأخيرة.

وفي حديثه مع برنامج «روندو» على قناة«زيجو سبورت» مساء الاثنين، كشف مولدر عن تفاصيل جديدة حول المفاوضات التي جرت بين سلوت والاتحاد الهولندي لكرة القدم. وقال المهاجم السابق: «كانوا قد حسموا الأمر مع سلوت عملياً. كان قد قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات وكان يعمل بالفعل على تعيين مساعده، هيتينجا».

وبحلول نهاية يوليو، أصبح من الواضح أن سلوت لن يتولى منصب المدرب الرئيسي. في ذلك الوقت، قال المدرب البالغ من العمر 47 عامًا إنه يفضل البقاء في كرة القدم الأوروبية للأندية في الوقت الحالي، لكن وفقًا لمولدر، كان الانتقال إلى هولندا يبدو شبه مؤكد قبل ذلك.

وتابع مولدر قائلاً: «في اللحظة الأخيرة، ولسبب ما، قال سلوت: لا، لن أفعل ذلك في النهاية». «لكنه كان قد قطع شوطاً طويلاً في طريقه ليصبح المدرب الرئيسي».

ثم أشار ويتسي فان دير جوت إلى احتمال أن يكون الخلاف حول مدة العقد قد لعب دوراً في ذلك. وقال المذيع: «إحدى الروايات تشير إلى أن العقد كان سيكون لمدة سنتين أو أربع سنوات».

ومع ذلك، يجد مولدر صعوبة في تصديق أن مدة العقد وحدها هي التي حسمت الأمر. «إذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك أغرب. ما المشكلة في سنتين؟ عندها لن تكون مقيداً لمدة أربع سنوات، ويمكنك إعادة تقييم الوضع بعد سنتين».

لذلك، يعتقد مولدر أن هناك أسبابًا أخرى وراء القرار النهائي لسلوت. «لا أعتقد أن هذا كان السبب الوحيد. أعتقد أنه في مرحلة ما قال لنفسه: لن أفعل ذلك في النهاية». حتى مولدر نفسه لا يعرف السبب الدقيق وراء هذا التغيير في موقفه.