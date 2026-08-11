كان في طريقه للمغادرة.. الصليبي يضرب برشلونة والنادي يضع خطة محكمة للاستفادة من الإصابة!

وفقًا لما أوردته عدة وسائل إعلام إسبانية بشكل متفق عليه، تعرض اللاعب السويدي البالغ من العمر 20 عامًا لإصابة في الركبة خلال التدريبات، قد تكون خطيرة، مما قد يبعده عن الملاعب لعدة أشهر في أسوأ الأحوال.

وبذلك، يصبح انتقاله خلال فترة الانتقالات الحالية مستبعدًا تمامًا، خاصةً وأن فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا ستنتهي في 1 سبتمبر 2026.

وكان باردغي قد تعرض بالفعل في أبريل 2024 لتمزق في الرباط الصليبي، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب لمدة عشرة أشهر. ولم يُعرف بعد ما إذا كانت الإصابة الحالية في نفس الركبة أم لا، ولا مدى خطورتها.

Getty Images

لا يزال باردغجي مرتبطًا بعقد مع نادي برشلونة حتى عام 2029

في برشلونة، يُعتبر اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا مرشحًا للانتقال، بعد أن تضاءلت فرصه في الحصول على وقت لعب منتظم ضمن تشكيلة المدرب هانسي فليك. ولم يقم المدرب الألماني بإشراك باردغجي في المباريات الودية التي أُقيمت في أوديني نهاية الأسبوع الماضي - حيث لعب الكتالونيون 45 دقيقة في كل من المباراة ضد نوتنجهام فورست (1-0) ومباراة أودينيزي (0-1).

"الأمر ليس سهلاً بالنسبة لي، لكن علينا اتخاذ قرارات"، أوضح فليك بعد المباراة. ومن المفترض أن يبحث السويدي ولاعب خط الوسط مارك كاسادو، في أفضل الأحوال، عن نادٍ جديد. "لقد تحدثت مع كليهما في نهاية الموسم الماضي، كما ناقشنا أوضاعهما خلال معسكر التدريب في إنجلترا. ولم يتغير شيء. وأنا أقدمهما هذه النصيحة"، هكذا قال فليك.

بالنسبة لباردغجي، تأتي الإصابة المزعومة في وقت غير مناسب، خاصةً وأن أندية عديدة أبدت اهتمامًا بضمه. ويُقال إن ناديًا أو آخر من الدوري الألماني قد استفسر عن اللاعب السويدي.

وبحسب تقارير عديدة يمكن لبرشلونة أن يزيل اللاعب من قائمته من أجل تسجيل لاعب آخر بفضل إصابته الطويلة التي قد تجعله يغيب للموسم كاملًا.

خلال الموسم الماضي، شارك المهاجم الجناح في 28 مباراة مع الفريق الكتالوني في جميع المسابقات، وسجل هدفين وصنع أربعة تمريرات حاسمة. ويستمر عقده مع برشلونة حتى عام 2029.