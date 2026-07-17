كان سيدرب أحد المنتخبات في 2024.. كواليس اتفاق بيب جوارديولا غير المكتمل!

كان بيب جوارديولا قد توصل في عام 2024 إلى اتفاق مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن تولي منصب مدرب منتخب إنجلترا، وفقًا لما أوردته صحيفة «ذا أتليتيك» يوم الجمعة في تقرير لها.

بعد بطولة أمم أوروبا لعام 2024، التي احتلت فيها إنجلترا المركز الثاني (خسرت في النهائي أمام إسبانيا بنتيجة 2-1)، اضطر المنتخب البريطاني للبحث عن مدرب جديد، حيث انتهت فترة جاريث ساوثجيت.

كان جوارديولا الخيار الأول للاتحاد الإنجليزي. جرت محادثات وتم التوصل إلى اتفاق شفهي، لكن جوارديولا قرر في النهاية تجديد عقده مع مانشستر سيتي.

وبالتالي، لم تتم الصفقة في النهاية. تحرك الاتحاد الإنجليزي بسرعة فائقة وتعاقد مع توماس توخيل. فقد كان الاتحاد يبحث عن مدرب أثبت قدرته على الفوز بالألقاب من قبل.

تم تعيين توخيل في عام 2024 لمدة أربع سنوات. وسيظل مدربًا لمنتخب إنجلترا حتى منتصف عام 2028. وعلى الرغم من أن جوارديولا أصبح متاحًا الآن بعد رحيله عن مانشستر سيتي، إلا أن الاتحاد الإنجليزي لا يزال يثق في توخيل.

ووفقًا لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، يتصدر جوارديولا قائمة المرشحين في إيطاليا. كما يُربط اسمه بشكل متكرر بمنصب مدرب المنتخب الهولندي.