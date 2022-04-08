"كان الله في عون الاتحاد في قادم الأيام بسبب حمدالله"

أثار الإعلامي الرياضي غيث العمري الجدل، بشأن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وفريقه نادي الاتحاد خلال الفترة القادمة.

النصر قام بتقديم شكوى ضد إدارة نادي الاتحاد بسبب عبد الرزاق حمد الله، حيث قاموا باتهام مسؤولي العميد بتحريض اللاعب للتمرد على العالمي وفسخ العقد معه، ومن ثم التعاقد معه.

وكتب غيث العمري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يثير بها الجدل حول حمد الله وفريقه نادي الاتحاد.

وجاء نص تغريدة العمري كالآتي: "كان الله في عون الاتحاد في قادم الأيام، والسبب حمد الله ما (حمد) الله".

تغريدة العمري فيها تلميح بأن قضية النصر ضد الاتحاد قد يتم اتخاذ قرار صارم فيها، خاصة في ظل تداول الأخبار التي تفيد بأن مسؤولي العالمي لديهم دلائل قوية على شكواهم ضد العميد.

( كان الله في عون #الاتحاد في قادم الأيام )

والسبب حمدالله ما ( حمد ) الله . — غيث العَمري | ghith (@GhaythanAlamri) April 7, 2022

وفسخ نادي النصر عقده مع حمد الله خلال نوفمبر 2021 لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وبعدها تعاقد معه نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر خلال الشتاء الماضي.

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ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني بـ49 نقطة، والنصر يأتي ثالثًا برصيد 48 نقطة.